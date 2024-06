El final més cruel possible (2-2)

El futbol és cruel amb el Nàstic. Després de remar des dels primers minuts de la pròrroga amb un home menys per una expulsió de Nacho més que dubtosa. El Nàstic va fer el més difícil, remant amb el gol d'Alan Godoy d'esquena i amb un gol de Gorka Santamaría a la primera part de la pròrroga, el somni es va acabar a l'últim minut. Un festival de llançament de pilotes al camp des del Gol Nord va provocar suspensió momentània del partit, minuts per pensar per un Málaga que es va acabar aixecant del gol per posar el 2-1 amb Dioni i un 2-2 d'Antoñito a l'últim minut del partit. Un mal refús de Joan Oriol va acabar en un córner que va acabar en tragèdia. Gol d'Antoñito a l'últim minut i el Málaga puja a Segona Divisió. S'ha acabat el somni i el final ha sigut el més cruel possible, amb un àrbitre que va acabar el partit sense treure una targeta groga al Málaga. Tarragona es queda sense ascens, però no serà per uns jugadors que han remat com autèntics gladiadors.

El Nou Estadi Costa Daurada estava completament ple i va acollir als seus jugadors amb les cartulines grana a l'aire. En aquest escenari vibrant, el Nàstic no va fallar i va mostrar el seu orgull des del primer minut. L'inici del partit va ser grana i la primera ocasió no va trigar en arribar. David Concha es va colar fins a l'àrea petita per l'esquerra, combinant amb Pablo. Va fer la part més difícil, però una vegada a l'àrea, va fallar en la definició. Era el primer avís d'un Nàstic que dominava i buscava el seu premi aviat.

El conjunt grana va treure una nova arma ja utilitzada en anteriors ocasions. Óscar Sanz executava els serveis de banda com un canó. La potència del migcampista convertia cada pilota a les seves mans en una centrada a l'àrea perillosa. Amb tot, la següent ocasió va venir per part de Nacho. El central es va alçar al segon pal per rematar un centre d'Andy, però la pilota va marxar alta. Amb la dinàmica a favor, els grana pressionaven i pispaven pilotes i també generaven. Amb tot, cap d'aquestes ocasions va fer moure's a Herrero.

Després de capejar la tempesta, el Málaga va fer-se notar. Els andalusos allargaven les seves possessions tant com podien i, a poc a poc, s'apropaven a la porteria grana. Amb tot, les ocasions continuaven sent tarragonines. Un contraatac liderat per Godoy va acabar amb una centrada d'Andy al segon pal. Amb tot, Pablo i Concha no es van entendre i tots dos van cedir la rematada, provocant que la pilota marxés sense trobar cap cama. El Nàstic necessitava un gol, però calia també rebaixar la tensió i els nervis.

El Málaga executava a la perfecció el seu pla. Sempre que podia, allargava les possessions i, després, esgarrapava minuts en els serveis de porteria i buscant contacte. Les dues línies defensives van controlar durament els seus atacants, sobretot a un Pablo que va rebre per tots els costats. Com sempre, l'àrbitre ho va permetre, sigui per la seva alçada o no, però sí que va castigar amb més duresa a Nacho i Trigueros. Dani Vidal va veure com marxava al descans amb els dos centrals amonestats. L'ocasió més clara a la primera part va ser de Joan Oriol. El capità va veure l'espai i, amb la dreta, va col·locar la pilota a l'escaire, però el remat va marxar fora per ben poc.

A la represa, el domini del Nàstic va tornar aviat, però faltaven les idees. Els jugadors grana anaven enrere amb la pilota i no cap a la porteria d'Herrero. El Málaga va tornar a aixecar-se i, en un contraatac després d'un córner, va ocórrer la tragèdia. Nacho va topar amb Ferreiro, un xoc que gairebé no va tenir contacte, però l'àrbitre no va dubtar i li va ensenyar una groga a Nacho. Era la segona, a la primera part també en va veure una una mica dubtosa. Els records de Vigo tornaven més vius que mai, de nou, un àrbitre amb decisions qüestionables posava les coses difícils al Nàstic.

Amb un home menys, el Nàstic no es va acovardir. Contra tot i contra tots cridaven des de la grada. L'orgull grana guanyava força i el Nàstic va tornar a prémer l'accelerador. Primer ho va intentar Godoy amb un remat acrobàtic i, després, una centrada de Concha va acabar als peus de Santamaría dins de l'àrea. El remat va ser blocat i va acabar al córner.

Havia de ser en una jugada a pilota aturada. Andy Escudero la va posar al segon pal i Óscar Sanz va allargar la jugada al punt de penal. Allà, amb més cor que mai, Godoy va allargar el cap i, d'esquena, va empènyer la pilota al fons de la xarxa.

El Nou Estadi va explotar en mil llums i crits. Totes les 14.531 ànimes van posar el cap allà amb Alan Godoy per marcar. Ara tocava patir i aguantar. Amb un home menys, començava el setge del Málaga a la desesperada.

Gorositdi va tenir l'opció de tallar el partit amb un remat des de la frontal, però va ser aturat. Tocava lluitar i patir una mica més. Tocava anar a la pròrroga.

Era el moment de patir. Era el moment per brillar. I en les adversitats, va baixar el sant. Va aparèixer l'au fènix. No podia ser un altre. Pol Domingo va centrar al segon pal i, allà estava Gorka Santamaría. El davanter ha patit de tot durant la temporada, sempre amb la mala sort. Però era el seu moment.

El Nàstic va aguantar amb contundència la primera part de la pròrroga, però tocava una més. A la represa, un cop de cap perdut de Dioni va posar el 2-1 i la por en el cos del Nàstic. Només quedava una vida, un gol més era la perdició.

L'àrbitre va acabar suspenent momentàniament el partit per un llançament de pilotes desmesurat. Totes de gol nord, amb l'objectiu d'escurar minuts, però l'àrbitre no va dubtar en anar a vestidors i aturar el partit. Això va suposar un nou descans, temps per pensar per al Málaga.

A l'últim minut de la pròrroga, la tragèdia va tornar a passar. Una mala pilotada que va anar a córner va acabar en desgràcia. En una jugada travada, amb mil pilotades i cops de peu, va acabar amb Antoñito rematant i marcant el 2-2 de la sentència.

El Nàstic es quedava, una vegada més, a les portes de l'ascens. Ara més cruel que mai. Després de remar tot el partit amb un home menys. El somni va acabar i el Nàstic haurà de tornar a aixecar-se a la pròxima temporada.