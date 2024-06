Dani Vidal: «No contestaré cap pregunta perquè els protagonistes avui no hem sigut nosaltres»

El tècnic del Nàstic ha sigut clar i contundent en la roda de premsa. «Bona nit, surto per respecte a vosaltres els periodistes. No contestaré cap pregunta perquè els protagonistes avui no hem sigut nosaltres. Bona nit», va apuntar Dani Vidal. Després del partit, clarament emocionat, Vidal va plorar per l'ascens no aconseguit. Ara, emprenyat va ser clar i contundent.

En un partit de duresa i xoc, el Málaga ha acabat sense cap groga. La suspensió del partit pel llançament de pilotes i després el temps afegit sobre l'afegit per allargar el partit.

Málaga s'ha convertit, de nou, en un Llagostera.