El Nou Estadi Costa Daurada obrirà les portes dues hores abans del partit

Les portes del Nou Estadi Costa Daurada obriran dues hores abans per facilitar l'entrada dels aficionats al recinte. S'espera una assistència de rècord i, per aquest motiu, el president Josep Maria Andreu va demanar a través Tarragona Ràdio «paciència i tranquil·litat» als aficionats per afrontar les possibles cues. A les 19 h es farà la rebuda de l'autobús dels jugadors a l'exterior del Nou Estadi Costa Daurada i el partit s'iniciarà a les 20.30 hores.

Davant la previsió d'una gran afluència de persones, la Guàrdia Urbana avisa que un cop estiguin plens els pàrquings de terra del voltant del camp, tallarà els accessos a la Vall de l'Arrabassada i el Camí de la Budallera. Tanmateix, el cos policial controlarà el trànsit a la sortida del partit.

D'altra banda, des del club informen que els pàrquings obriran les portes a les 17.30 hores i els accessos al Nou Estadi a les 18.30 h. Com el partit està declarat d'alt risc, s'espera una altra presència policial tant dels Mossos d'Esquadra com per personal de seguretat privada.