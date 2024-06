Dani Vidal: «Els jugadors ja tenen ganes de la tornada. Ho aconseguirem»

El tècnic del Nàstic, Dani Vidal, va sortir amb sensacions creuades després de la derrota contra el Málaga. Vidal va sortir amb la sensació que l'equip va merèixer més i també empipat pel resultat i per l'arbitratge.

«Sortim vius de la Rosaleda. L'equip ha entrat bé al partit i ha estat bé defensivament. Els seus gols són de pilota aturada i més enllà d'això no ens han generat molt. Ha faltat culminar el partit amb l'últim gol de la remuntada que ha tingut Andy. Amb tot, hem de mantenir el cap fred que sabem que si guanyem a casa passarem», va destacar Vidal.

El tècnic també va mostrar el seu descontentament amb l'àrbitre: «Totes les accions polèmiques han anat en contra nostra. El penal que ens ha xiulat és en una situació que hem viscut mil cops aquesta temporada. No em queixo que ho xiuli, però vull un criteri únic per saber quina força ha d'emprar un defensa contra un davanter, perquè varia molt segons l'acció». A més, va afegir que «les accions com el primer gol les hem de millorar perquè no podem caure en aquest error. Això sí, el partit ha sigut un festival de llançament de pilotes sobre el camp, els nois no sabien que havien de fer, si treure'ls o no. Ha sigut surrealista».

Ganes de venjança: «Hem demostrat que sigui quin sigui l'escenari plantem cara. Els jugadors ja tenen unes ganes increïbles de jugar la tornada. Hem d'afrontar la setmana i treballar-la bé, segur que ho aconseguirem».

Vidal va sortir empipat pel resultat: «No surto content perquè penso que no mereixíem la derrota. Era un partit igualat i la setmana que ve segur que estarem millor».