Trenquen un vidre de l'autobús de l'AD Ceuta a Tarragona

Trenquen un vidre de l'autobús de l'AD Ceuta quan aquest es trobava de camí al Nou Estadi Costa Daurada. Suposadament, un dels aficionats del club tarragoní hauria llençat una pedra que, a l'impactar amb la finestra del vehicle, hauria provocat que el vidre d'aquesta es trenqués.

Sembla ser que tot i el fort cop que ha rebut el vidre, aquest no hauria caigut sobre cap de les persones que es trobaven al bus, i afortunadament ningú hauria resultat ferit.

Arran de l'incident, diversos aficionats de l'equip de Ceuta han compartit missatges d'indignació davant la situació. «Aquesta és l'afició del @NASTICTARRAGONA. Després deien que a Ceuta se'ls tracta malament, gentussa!!!!» escrivia un usuari a X. El mateix club de futbol ha denunciat aquest atac, descrivint-lo com a «lamentable»

Aquest no és el primer incident que ha tingut lloc durant l'estada de l'AD Ceuta amb motiu del seu partit contra el Nàstic. Durant aquesta matinada, quatre aficionats del club tarragoní han estat detinguts per llençar petards davant l'hotel on s'hostejava l'AD Ceuta, a Altafulla, amb la intenció de no deixar als jugadors d'aquest descansar.

