La cara i la creu del Nàstic a Ceuta: els grana guanyen en capacitat de reacció i perden en defensa

El Nàstic va sortir més que viu de l’estadi Alfonso Murube de Ceuta. Ander Gorostidi va obrir camí al minut 91 de partit amb un cop de cap que va posar el 2-2 final, un resultat positiu per als grana. D’aquesta manera, l’eliminatòria s’haurà de resoldre el diumenge al Nou Estadi. Si el Ceuta vol classificar-se, no té una altra opció que no sigui guanyar, perquè l’empat beneficiaria els grana.

En la prèvia, Dani Vidal va destacar que l’estadi Alfonso Murube seria com anar a la guerra i, de fet, així va ser. Els grana no van tenir una visita gens còmode a Ceuta. Des de l’anada, amb vol i nit a Tànger, ni a l’arribada, amb una particular rebuda de l’afició local amb els càntics «viva España», ni tampoc sobre la gespa.

El duel va tenir l’exigència i la complexitat a l’altura d’un partit de play-off i el Ceuta va demostrar perquè és un dels millors locals de la categoria. El conjunt de José Juan Romero va convertir la millor fortalesa del Nàstic en una debilitat. El Ceuta va esmicolar la capacitat defensiva grana, la millor de la categoria, en un tres i no res. En qüestió de deu minuts, el Nàstic ja havia rebut un gol a través de Rodri Ríos, qui s’ha convertit en la bèstia negra dels tarragonins.

El Ceuta va desactivar el Nàstic en tots els estaments defensius. Van sortir airosos de la pressió grana amb un joc associatiu i ràpid al primer toc. Chrisantus Uche i Cristian Rodríguez van superar amb facilitat a Óscar Sanz i Ander Gorostidi a la medul·lar. D’altra banda, la velocitat d’Aisar i Cedric van fer patir de valent a Joan Oriol i Pol Domingo. A més, Rodri Ríos va ser un dels únics davanters que va aconseguir trobar una esquerda entre Nacho i Trigueros.

De fet, va ser l’error de Nacho qui va facilitar el 2-1 de Ríos. Amb tot, el Nàstic va patir i va ser superat al primer temps, però va fer un pas endavant al segon temps. D’aquesta manera, Dani Vidal ja ha detectat que la tasca a millorar en la tornada serà recuperar l’esperit defensiu.

Capacitat de reacció

El Nàstic va treure més notes positives. Els grana van rebre un cop dur aviat, al minut 8, i, en els deu minuts posteriors, van rebre el setge d’un Ceuta motivat. Amb tot, els grana van saber aguantar els cops i treballar de valent per capgirar el marcador. Finalment, ho van aconseguir a través d’Alan Godoy. El llamp del Nàstic va brillar com una estrella per marcar l’1-1 amb una xilena, una maniobra apta per a valents i hàbils en un play-off d’ascens.

Quan millor estava el Nàstic en el partit, va rebre el 2-1 en una acció fràgil en defensa, un error poc comú aquesta temporada. Tocava tornar a començar des de zero, i els grana ho van tornar a fer. David Concha va posar la màgia des de la banda i, del no-res, Ander Gorostidi va recórrer el camí del superheroi: de ser superat al mig del camp a la primera meitat, a ser dominador i marcar el 2-2 final.

D’aquesta manera, el Nàstic va igualar el marcador en dues ocasions, una capacitat de reacció inèdita aquesta temporada. Aquest va ser el punt positiu que es va extreure de Ceuta. En anteriors partits d’aquesta temporada, els gols en contra havien enfonsat el Nàstic i, diumenge, els grana van demostrar que són capaços d’aixecar-se davant les adversitats. El Nàstic està llest per lliurar una nova batalla contra el Ceuta. Aquesta vegada serà l’infern del Nou Estadi Costa Daurada qui dicti sentència.