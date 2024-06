El Ceuta carrega contra els àrbitres en un dur comunicat després del seu partit contra el Nàstic

L’AD Ceuta CF ha carregat durament contra el col·lectiu arbitral a través d’un comunicat en el qual han volgut mostrar «la seva profunda disconformitat i preocupació per l’actuació arbitral rebuda durant el partit d’anada dels Playoffs d’Ascens a la Lliga Hypermotion, partit que ens va enfrontar al Nàstic de Tarragona».

L’entitat ceutina assegura que les accions van ser «decisives per al resultat final com va ser l’expulsió per roja directa a Cristian Rodríguez, la falta prèvia al primer gol de l’equip rival que li precedeix un córner inexistent, així com diferents accions claus».

«Des del club no podem compartir nombroses decisions que han estat determinants per al resultat final del partit. És per això que no podem mantenir-nos impassibles davant d’una situació d’objectiu perjudici a la nostra entitat, havent de manifestar públicament el nostre descontentament», manifesten al comunicat.