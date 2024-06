La xilena d'Alan Godoy que va embogir els nastiquers

El Nàstic i el Ceuta van oferir un partit vibrant per a l'espectador. Al Parc Francolí, els milers d'aficionats grana van patir, van cridar i es van emocionar en els més de 90 minuts que va durar un encontre en el qual va tenir espai per a la màgia. El més destacat va ser Alan Godoy, que de nou va brillar com un llamp, com tota una estrella per igualar l'eliminatòria amb una xilena.

Just a l'entrada de la segona meitat, el davanter canari va mostrar el seu potencial de 'crack' amb una acció que ja està gravada als llibres del play-off del Nàstic. Quan l'equip estava més malament, amb més necessitat de gol, Alan Godoy va sortir com un superheroi per igualar l'encontre de xilena.

Jaume Jardí va centrar un córner al segon pal. Allà, Trigueros va allargar la jugada amb un cop de cap al primer pal. Godoy ho va veure clar, quan va veure la pilota, no va dubtar ni un segon i, amb valentia, va executar una xilena davant del seu defensor per sorprendre a tothom, fins i tot al comentarista de FEFtv Álex Faura qui no es va creure el que estava veient: «Però què m'estàs dient!».