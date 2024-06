Tarragona decidirà (2-2)

El duel es decidirà a Tarragona. El Nàstic va haver de fer un pas endavant en coratge per remuntar en dues ocasions dos gols d’un encertat Rodri Ríos que va superar la defensa grana. Primer, una xilena perfecta d’Alan Godoy i, després, un estel·lar Ander Gorostidi en el descompte van posar el 2-2 en un partit digne del play-off.

L’inici del partit va ser un torcebraç entre els dos equips. En primera instància, el Nàstic va ser el victoriós. Els grana van aconseguir la primera ocasió del partit en el primer minut. Alan Godoy va liderar un contraatac guanyant-li l’esquena a la defensa local i el canari va decidir servir en safata l’ocasió a Pablo Fernández. El davanter, sol a la frontal, va perdonar amb una definició tova. En un play-off, no es pot perdonar les ocasions clares i el Nàstic ho va acabar pagant.

Com l’arribada d’una tempesta inesperada a l’estiu, la marea va canviar i les ones del Ceuta es van convertir en un tsunami que va superar per complet el Nàstic. Els de José Juan Romero van començar a agafar velocitat amb la pilota. Al primer toc, amb rapidesa i decisió, van deshabilitar per complet el mig del camp grana amb un Crisantus Uche superior. En qüestió de minuts, aquesta victòria a la medul·lar es va transformar en ocasions i el Ceuta no va fer com el Nàstic i no va perdonar.

Alberto Varo va aturar una rematada d’Uche des de la frontal, però va deixar la pilota viva a la banda dreta. El Ceuta la va recollir i la va centrar al punt de penal. Com un tauró que ha detectat la sang, Rodri Ríos estava completament sol davant de Varo i va marcar l’1-0 a plaer. En menys de 10 minuts, la millor defensa de la categoria va ser superada amb relativa facilitat.

El gol va deixar el Nàstic a lona i el Ceuta ho va aprofitar per prémer l’accelerador. El conjunt local deshabilitava la pressió grana amb facilitat i joc veloç. Amb tres passades, es plantaven davant la porteria de Varo per generar perill. Els grana no podien fer més que treure aigua com podien. De fet, el Ceuta va marcar el segon, però Uche estava en fora de joc. A poc a poc, els grana van recompondre’s, però va ser el Ceuta l’encarregat de tancar la primera meitat amb un remat de cap de Rodri Ríos que va sortir fora.

Era el moment de la xerrada motivacional. I va funcionar. El Nàstic va sortir a la represa connectat, amb la mà al timó i, en poc temps, va treure petroli amb un córner que va ser clau. Sense Borja, Jaume Jardí va posar l’esfèric al segon pal. Allà, Trigueros va allargar la jugada amb un cop de cap i la màgia va omplir l’ambient. Alan Godoy va executar una xilena perfecta per posar l’1-1 en el marcador. Godoy no és un llamp, és una estrella.

Amb l’empat, el Nàstic va tornar a posar calma al partit, però el Ceuta va ser un expert a l’hora de trencar-la. En un moment tou Aisar va conduir l’esfèric de punta a punta de la frontal de l’àrea per deixar-la a Cedric. L’extrem, sense pressió, es va aturar i va centrar al segon pal. Allà estava Rodri Ríos, en un sandvitx grana entre Nacho i Joan Oriol. Amb tot, el davanter va aconseguir rematar i posar el 2-1. La millor defensa de la categoria, ahir, no va patir esquerdes amb facilitat.

Tocava començar des de zero i el Ceuta ho va posar més fàcil. Cristian Rodríguez va pecar de novell i, després d’un cop, va picar al pit de Nacho sense la pilota en joc i davant de l’àrbitre. El col·legiat no va dubtar i el va expulsar amb vermella directa deixant el Ceuta jugant amb un home menys durant un quart d’hora.

El Nàstic va tornar a la feina amb superioritat i Nacho va empatar en un córner, però, l’àrbitre el va anul·lar per una falta dubtosa. Els grana no es van rendir i van seguir fins al final. I el premi va arribar. David Concha va posar la màgia de nou al primer pal. Del no-res, Ander Gorostidi va sortir per posar el cap i, en el descompte, posar el 2-2 final. El Nàstic va sortir viu del Ceuta i s’ha guanyat decidir l’eliminatòria a Tarragona.