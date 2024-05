Dani Vidal: «Ens deixarem la vida al camp»

Dani Vidal ha comparegut aquest divendres en la roda de premsa prèvia a l'anada de la semifinal del Play-off d'ascens a Segona Divisió.

El primer pas del Nàstic en el seu camí cap a l'objectiu és el desplaçament a Ceuta. Els granes es desplacen fins a Àfrica per enfrontar-se a l'AD Ceuta que s'ha colat al Play-off de forma sorprenent després d'una gran temporada. El partit es disputarà diumenge a les 21.15h des de l'Estadi Alfonso Murube.

És el partit més important de la temporada?

«Sí encara que, seguim a la mateixa tònica de tota la temporada. Tinc la sensació que aquesta setmana és la jornada 39, a intentar continuar igual. Hem preparat la setmana igual amb els nois, la mateixa dinàmica.»

«Ens ha anat bé fins ara i ara crec que seria un error començar a canviar coses perquè no deixa de ser un altre partit de futbol, on hem d'anar, fer les coses molt bé, com hem intentat fer durant tot l'any i si nosaltres som el Nàstic que hem de ser, tindrem moltes opcions d'emportar-nos el partit.»

Quin partit t'esperes? Sortiràs amb la idea que és un matx de 180 minuts?

«No, jo sé que el partit que ens trobarem serà una autèntica guerra. Ells intentaran fer-se molt forts a casa. Hi haurà ambient. La seva afició s'escortarà. Nosaltres anirem allà en un partit de 90 minuts. A ser nosaltres, quan hem jugat en escenaris així l'equip ha respost molt bé. Al final no deixen de ser 11 jugadors contra 11 jugadors amb una pilota i uns àrbitres pel mig.»

«I ja està, nosaltres a fer el nostre paper. És futbol i ja està. I sí que és cert que aquest ambient que ells tindran a favor, entre cometes, estic segur que la nostra gent en 15 dies respondrà. Però ara ens hem de centrar en el partit de la Ceuta i ja està.»

El Nàstic és favorit?

« Jo crec que a aquests partits arriben equips que han fet molt bé les coses durant tot l'any. Ja sigui en el segon o al cinquè lloc. Si en qualsevol partit de lliga jugues contra gent que està jugant en el descens i et posa les coses molt difícils, és evident que la Ceuta també. Nosaltres anem allà havent quedat segons.»

«Tens no com a favorit, sinó com a avantatge, m'agradaria dir. El partit de la tornada a casa i el factor del possible empat. Però nosaltres sabem que hi és. Així i tot nosaltres hem d'anar diumenge a Ceuta a guanyar el partit.»

L'equip passaria d'eliminatòria amb dos empats a 0...

«Sí, però una cosa és valorar aquesta situació al minut 85 de partit i una altra des de l'inici. És evident que des de l'inici no pots sortir així perquè si no, perdràs el partit.»

«Si arriba el minut 85, és evident que no tirarem l'equip com a bojos a dalt per fer el 0-1. És un resultat que també ens podria vindre bé. I a la tornada, ja parlaríem del partit de la tornada, que encara en queda moltíssim.»

Què és el que més et preocupa del Ceuta?

«Sabem que serà un ambient calentet. Però al final l'únic que em preocupa és que és un equip que juga molt bé. Té bons jugadors, és molt alegre amb la pilota. Té una determinació a dalt important. Arriben en bona dinàmica. És un bon equip que ens posarà les coses molt difícils. Però jo estic superconvençut de l'equip i de la regularitat que ha donat durant tot l'any.»

«De vegades ens estiraven les orelles una miqueta segons quin partit, igual contra algun equip de meitat baixa de la taula. Potser no havíem fet el millor partit. Crec que l'equip contra equips de dalt ha respost molt bé. I nosaltres anem amb aquest convenciment.»

«Respectant moltíssim el gran rival que tenim per davant que ha fet una magnífica temporada. Però continuarem centrant-nos en nosaltres i tenint en compte aquelles virtuts que tenen sabem que un equip de meitat camp cap a dalt té moltíssima qualitat.»

«Té a Rodri, a Cedric, a Cristian com a passador. Per fora juga amb extrems de moltíssima velocitat, hàbils. Però nosaltres a lo nostre. A seguir sent un equip compacte, a nivell defensiu fort. Que pugui pressionar, que si ha de defensar en bloc baix defensi en bloc baix.»

« Gaudint del que estem fent. Del tros d'equip que hem muntat, que hem construït. Crec que els nois porten fent una temporada magnífica. I a seguir en la mateixa línia.»

L'equip sempre ha imposat la seva llei en defensa, està aquí la clau del partit?

«Sí. Tant Depor, Ponfe, Celta que venien sent els màxims golejadors. Barça també. De moment els nostres han respost molt bé. I per això dic, a intentar seguir per la mateixa línia. Que si nosaltres donem el mateix rendiment, doncs tenim molt guanyat.»

En aquests duels la banqueta té molt a dir. Enguany els jugadors de la banqueta grana han respost molt bé sempre, et dona confiança aquest fet?

«Sí, la veritat que per a nosaltres era molt important això. I de vegades em remeto una altra vegada a l'estiu. Era important fer una plantilla competent. Que no fossin només 15 o 16 jugadors. Per a això el club també havia de fer un esforç.»

«Perquè no és el mateix apostar per una plantilla curta que per una plantilla llarga. Et permet cobrir-te una mica l'esquena en cas de lesions o sancions. Sabíem que la nostra manera de jugar és una manera molt agressiva per als de dalt. Perquè suposa un gran desgast.»

«El club també va fer l'esforç a sobre per Nadal d'intentar reforçar aquesta parcel·la ofensiva. També amb dos reforços. I el que tu dius ens dona moltíssima tranquil·litat. Ja vam veure la setmana passada, a partir d'una mica dels canvis. Va acabar arribant el gol en el minut 80-81. I a nosaltres això ens dona molta tranquil·litat. Perquè podem refrescar i canviar el signe del partit.»

El Ceuta és l'equip que ha arribat com cinquè, però amb molt impuls. A casa han perdut dos partits aquesta temporada. És important aquest fet en l'eliminatòria?

«Cada equip crec que entra en el play-off té els seus motius. Estàs entrant en un moment de la temporada important. Quants equips podríem dir de cada grup que el seu objectiu és fer play-off? 10 o 11 de cada grup»

«Al final és una categoria així de capritxosa. Hi ha molts equips que volen ficar-se allà. Per tant, uns per uns motius, altres per d'altres. Els fan perillosos. Ells defensaran el seu. Nosaltres sempre defensarem lo nostre. I d'això es tracta. Com t'he dit abans, en cas d'intentar imposar-nos en el verd. En el partit d'anada. I la setmana següent ja parlarem.»

En el físic, l'equip, com arriben? Tots disponibles?

«Bé. La veritat que, com he dit més d'una vegada, a hores d'ara sempre hi ha alguna petita molèstia. Però en teníem alguna que pensàvem que igual es convertia en baixa. Les proves que hem fet avui han dit que està segurament completament disponible per a diumenge. I content per això també. Viatjarem tots.»

Vols donar un missatge a tota aquella gent que des de la distància, amb una pantalla gegant, us donarà suport de cara a aquest partit de diumenge?

«Primer de tot, vull donar les gràcies a aquells «bojos» que es desplacen fins a Ceuta perquè el viatge és molt complicat, és una inversió de temps i diners, l'hora tampoc no facilita que puguis tornar al mateix dia, i has de sacrificar un dia laboral. I molt content perquè m'han dit que tindrem persones del Nàstic allà que es faran escoltar segur.»

«Perquè si fas aquest viatge segur que et deixes la gola al camp. I després, doncs, animar a l'afició que vagi a la pantalla gegant aquella. Que són dies espectaculars. Encara record, moments que he viscut com nastiquer en aquesta pantalla. Observant i vivint moments importants per al club. És fàcil escoltar des d'allà. Els nois estan encantats.»

«Perquè n'hi ha molts. Mira que els avisava al principi de temporada que si la liem grossa la gent respondrà. I algun no s'ho creia. I quan s'està veient el que s'està movent a la ciutat. La veritat que és preciós. Nosaltres ens deixarem la vida al camp. I ells que empenyin allà. I la setmana que ve segur que els escoltarem a casa.»

