Conquerir l’Alfonso Murube, el primer repte del Nàstic en el ‘play-off’

Ha arribat l’hora de la veritat. Després d’una temporada enganxat a la part alta de la classificació, lluitant amb el Deportivo de la Coruña per la primera posició, el Nàstic de Dani Vidal enceta el repte del play-off amb un repte difícil: conquerir el fortí de l’Alfonso Murube, l’estadi del Ceuta.

El repte no serà gens fàcil. De fet, només hi ha dos equips que ho han aconseguit aquesta temporada: el Castellón i l’Ibiza. Això fa que el Ceuta estigui invicte davant de la seva afició des del 3 de gener. En altres paraules, fa 12 partits que no perd a casa.

El secret és senzill. El Ceuta és un equip amb molts arguments ofensius. Això se suma a l’escalf d’una afició més que intensa. L’Alfonso Murube té una capacitat per 6.500 espectadors, però, malgrat que no sigui el més gran, es converteix en una olla de pressió.

El Ceuta arriba llançat i amb una il·lusió desmesurada. Per al conjunt caballa, disputar un play-off d’ascens a Segona Divisió és una fita històrica. A més, acumulen victòria rere victòria, sumant un total de 7 triomfs de forma consecutiva en els quals hi ha hagut 20 gols locals i només 4 en contra.

El joc que proposa el tècnic José Juan Romero ajuda al fet que el Ceuta sigui una màquina de marcar a casa seva. El conjunt caballa aposta per un joc associatiu que té com a objectiu sotmetre al seu rival. En aquest punt, el mig del camp, format per Alejandro Meléndez i Crisantus Uche, és crucial a l’hora de dominar els seus adversaris a la medul·lar.

Aquest control se suma a Cristian Rodríguez, l’encarregat de connectar amb la punta d’atac. Rodríguez va arribar al mercat d’hivern del Castellón i es va apoderar de la titularitat ràpidament. En els 16 partits que ha disputat, ha aconseguit 3 gols i 7 assistències, el que el converteix en un generador d’ocasions de perill perillós.

El Ceuta també brilla per la seva verticalitat. Cedric Teguia i Aisar Ahmed són dues bales que complementen la veterania i el poder de Rodri Ríos a la punta d’atac. Ahmed, jugador de la casa, acumula 5 gols i 6 assistències. D’altra banda, Teguia és un dels homes més perillosos.

Cedric prové del planter de l’Atlético de Madrid i té una gran visió de joc que, sumat al seu atreviment, fa que sempre busqui el forat entre els defensors per filtrar una passada. A més, tampoc té por a l’hora d’encarar als defensors. Finalment, la punta de la llança és l’experimentat Rodri Ríos, que ha tornat a trobar el seu nivell al Ceuta marcant 6 gols en 16 partits.

A més, Dani Romera arriba en el seu millor moment, perquè ha marcat en els dos darrers partits. Tot i això, aquesta ofensiva també comporta una debilitat. El Ceuta és fràgil en les transicions i això els ha fet ser el segon equip del play-off que més gols rep, només superat pel Barça Atlètic.