Nacho González: «Sortirem a guanyar, en un ‘play-off’ està prohibit especular»

Com arriba l’equip al ‘play- off’?

«Ho puc definir amb només una paraula: il·lusió. L’equip té moltes ganes que sigui diumenge ja. El club torna a un play-off dos anys després del darrer i és la nostra oportunitat de tornar a l’equip on es mereix. Per la classe de club que és el Nàstic i per la ciutat, es mereix estar en una categoria més alta. Som conscients de la complexitat de l’equip que ens ha tocat, però la nostra il·lusió i ambició és enorme».

Quina és la mentalitat que s’ha de tenir en una eliminatòria a doble partit?

«Sempre s’ha de sortir només pensant en guanyar. És veritat que és a doble partit, però no es pot especular perquè, quan ho fas contra un rival com el Ceuta, et pot jugar una mala passada. Hem de sortir a guanyar i rematar després a casa, res d’aguantar resultats i especular».

A Ceuta hi ha anat en diverses ocasions en el passat. Quins records té de l’estadi Alfonso Murube?

«Hi he anat en moltes ocasions. A Segona RFEF, a Primera Federació, a Tercera Divisió i també quan formava part de les categories inferiors del Betis. Sé el que suposa anar a Ceuta, l’ambient és una mica especial, però nosaltres ens hem d’intentar abstreure de tot això».

Manuel Oliva va dir a Tarragona Ràdio que marxeu a la guerra.

«Sí, cada vegada que hi he anat, he tingut aquesta mentalitat. Serà la guerra, tant al duel sobre la pista com a la graderia. Serà un ambient hostil, però no em preocupa, estem preparats».

Aquesta temporada s’ha vist el millor Nàstic en els escenaris més sorollosos.

«És una realitat. Aquest tipus d’ambient ens posa. Com més gent millor, com més complex sigui l’estadi, més motivats estarem. Tenim moltes ganes de diumenge i estem preparats».

Al Ceuta hi ha diversos excompanys seus, a banda de l’entrenador José Juan Romero, que el va tenir al Betis Deportivo i al Gerena.

«Només tinc paraules d’agraïment per José Juan Romero. A banda d’entrenador, tinc una relació d’amistat amb ell. També conec al porter Pedro López, Carlos Redruello, Alejandro Meléndez, Lolo González i Carlos Doncel. Amb tots ells he compartit vestuari en el passat. Hem parlat a través de les xarxes socials, però l’amistat es quedarà a un costat quan l’àrbitre xiuli l’inici del partit».

Què en pot dir de l’equip?

«És un equip complicat. Té bon domini de la pilota, li agrada tenir la possessió i també sotmetre el rival. Nosaltres buscarem incidir en els seus punts febles, que en tenen, i que sigui un duel de tu a tu. Haurem d’aprofitar bé les nostres ocasions».

Coneix bé el seu entrenador del Ceuta, José Juan Romero. Què en pot dir d’ell?

«És un tècnic que dona molta confiança i busca esprémer el talent de cadascun dels seus futbolistes. Prefereix que un jugador s’equivoqui per intentar una bona jugada i que sigui valent. Vaig aprendre molt d’ell, va ser el meu míster durant quatre anys, primer al Gerena i després al Betis Deportivo. Com a curiositat, en l’etapa en el Gerena, vaig jugar contra la Pobla de Mafumet per l’ascens a Segona B. Ho recordo bé, perquè vam quedar eliminats en la tanda de penals i Alberto Varo va xutar el primer».

Un dels perills del Ceuta és Rodri Ríos. Durant la seva carrera s’ha enfrontat amb ell en diverses ocasions. Com es pot aturar?

«És un davanter amb una gran experiència, ha jugat en categories superiors i amb el Ceuta no para de marcar. És un jugador que no es pot deixar sense supervisió. Haurem d’estar al 100% durant els 90 minuts de joc perquè, al mínim espai que tingui disponible, et pot fer mal. Hem d’intentar que toqui poc la pilota».

Què espera del duel?

«El Ceuta intentarà treure el millor resultat davant la seva afició, perquè després saben que han de jugar a Tarragona i això no és gens fàcil. Nosaltres sortirem a guanyar. Primer, perquè som el Nàstic i segon perquè tenim clar el nostre objectiu. Volem pujar. Serà un duel difícil, haurem d’aguantar bé el seu potencial ofensiu i aprofitar les ocasions que tindrem».

L’horari complica molt el desplaçament de l’afició, però la tindreu reunida al Parc Francolí. Quin missatge els vol deixar?

«Faig una crida a l’afició perquè ens animi a distància, perquè ho notarem. Per l’hora que és el desplaçament és impossible si la gent treballa el dilluns. El que puc dir és que nosaltres transformarem la ràbia que ens genera això en orgull per emportar-nos a Tarragona una victòria».

«Transformarem en orgull la ràbia que ens fa jugar en aquest horari impossible per a l’afició»

Quan va firmar per al Nàstic va ser amb una temporada més d’opcional. Entrar al ‘play-off’ ha activat aquesta clàusula?

«No. S’activa en cas d’ascens a Segona Divisió».

Li agradaria continuar la pròxima temporada?

«La veritat és que no em preocupo molt del futur, només miro per al diumenge. Ho dic amb la mà al cor. A Tarragona m’han acollit molt bé, és la meva segona casa».

Et pot interessar