Dani Romera i Rodri Ríos, els dos artillers del Ceuta que tenen història amb el Nàstic

El Nàstic de Dani Vidal haurà de frenar a dos artillers per sortir viu de l’estadi Alfonso Murube de Ceuta. Dani Romera i Rodri Ríos són els principals perills del conjunt nord-africà i els homes amb més pólvora. A més, en el seu passat, han creuat camins per tenir la seva particular història amb el Nàstic.

Dani Romera va ser un dels homes que va vestir de grana aquell fatídic dia de Vigo. El davanter d’Almeria va aterrar a Tarragona fa dues temporades per rellançar la seva carrera després d’un any complicat a la Ponferradina, a Segona Divisió. Romera es va convertir en un dels herois de la remuntada de l’equip de Raül Agné fins a arribar al play-off d’ascens.

El davanter no es va estrenar fins al cinquè partit, quan va marcar el gol de la victòria contra l’Algeciras. Des de llavors es va convertir en un fix a l’onze d’Agné i va ampliar el seu historial anotador amb un doblet contra el Castelló, un gol contra el San Fernando i un hat-trick contra el Linense. En total, set gols i tots ells al Nou Estadi Costa Daurada.

L’any passat, Romera va marxar al Castelló on va anotar 7 gols abans de fitxar per al Murcia al gener, on el seu ritme golejador va anar decreixent. Ceuta el va acollir com la seva nova casa i va arribar per ser important i suplir la baixa de Rodri Ríos. Amb tot, aquest any s’ha vist relegat a banqueta. Només ha jugat 6 partits de titular, i només un aquest 2024. Malgrat això, Romera ha tornat a mostrar espurnes de la seva bona versió recentment, a temps per al play-off. De fet, dels 4 gols que ha marcat, dos han sigut en els darrers dos partits.

Rodri Ríos és el referent de l’atac del Ceuta. L’any passat va despertar la seva voracitat golejadora amb 20 dianes, el millor registre de tota la seva carrera. Enguany va fitxar pel Murcia, però no va quallar ni amb el club ni amb el cos tècnic i, al gener, va tornar a Ceuta on s’ha retrobat amb el gol marcant 6 en 16 partits.

Rodri Ríos mai ha vestit la samarreta grana. Amb tot, el veterà davanter té el seu passat amb el Nàstic perquè s’ha enfrontat amb els tarragonins amb cinc equips diferents. L’últim cop va ser amb el Granada, la temporada 2018/2019, en la qual va marcar en la victòria local per 2-0 en Los Cármenes, una derrota que posava un clau més al taüt del descens grana a Segona B.

Les primeres visites a Tarragona van ser amb el Barça B i el Valladolid, però va estrenar la rivalitat amb el Córdoba, marcant un doblet a l’Arcángel en una de les dures derrotes que van acabar amb la fi de l’etapa de Vicente Moreno el curs 2016/2017.

De fet, aquell mateix any també va marcar en el Nou Estadi en un duel que va acabar amb victòria per 2-1 del Nàstic de Juan Merino. L’última derrota de Rodri Ríos al Nou Estadi va ser amb la Cultural Leonesa, la temporada 17/18, en un 5-3 que va salvar el conjunt grana i va condemnar la Cultural. Els dos jugadors arriben en plena forma al play-off, però, diumenge, s’hauran d’enfrontar a la millor defensa de la categoria.