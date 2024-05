L’Àguila que protegeix la porteria del Nàstic: Alberto Varo assoleix el Zamora

El Nàstic no té un àngel de la guarda a la porteria, sinó una àliga. Alberto Varo va assolir el premi del Zamora de Primera Federació i es va coronar com el millor porter de la categoria amb només 0,636 gols rebuts per partit. El porter de la Canonja va sumar dissabte la seva dinovena porteria a zero de la temporada i només ha rebut 21 gols en els 34 partits que ha disputat.

En tota la temporada, Varo s’ha perdut quatre partits, els dos primers, en els quals Dani Parra va ser titular, i després dos partits al febrer, que no va poder jugar després de patir una petita fractura al pòmul en el duel contra la Real Sociedad B. De fet, aquell duel va haver de ser substituït al minut 27 i no comptabilitza de cara al Zamora.

En el postpartit del Nàstic-Rayo Majadahonda, Alberto Varo destacava que «estic molt content per tot l’equip i en especial per Oli [l’entrenador de porters Manuel Oliva] que està amb nosaltres en el dia a dia i s’ho mereix més que cap altre». Manuel Oliva ha estat la clau de la qualitat dels porters grana durant els darrers anys a can Nàstic.

De fet, Dani Vidal també va subratllar que «estic content per Varo. Tenim un magnífic entrenador de porters i tant ell com Dani Parra fan un treball molt bo». Amb aquest Zamora, el Nàstic suma el segon en els tres anys de vida de la Primera Federació, el primer va ser la temporada 2021-2022 amb Manu García a la porteria.

Quan l’andalús va marxar cap al Real Murcia aquest estiu, Alberto Varo va arribar per agafar el testimoni convertint-se en el primer fitxatge de l’equip. L’Àliga de la Canonja va tornar al seu club d’origen després de tancar una temporada en el top 5 dels porters menys golejats del grup I de la Primera Federació en un Linense que va acabar descendint.

Que el Nàstic hagi acabat com a segon classificat aquesta temporada implica tenir els millors jugadors de la categoria en moltes àrees i, en concret, els grana van tancar el curs com la millor defensa de la categoria. Que Varo superés a Germán Parreño (Deportivo) i Alfonso Herrero (Málaga) en el Zamora és gràcies a l’aspecte defensiu. En aquest sentit, Nacho González va assenyalar en el postpartit que «el Zamora de Varo parla molt bé d’ell i del Nàstic. El bloc defensiu és sòlid i l’equip és solidari per evitar ocasions, estic molt content per Varo».

L’Àliga de la Canonja ha volat per salvar al Nàstic en més d’una ocasió. Hi ha aturades que donen punts, com l’estirada a l’últim minut per bloquejar el gol de falta directa al camp del Celta Fortuna, així com els dos penals aturats contra la Cultural Leonesa i el Lugo a casa. Com diria Varo, «ara comença el que és bo» i el Nàstic sap que l’àliga tornarà a alçar el vol.