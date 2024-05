El Nàstic engega una campanya per captar nous socis de cara al 'Play-off' amb abonaments a 20 euros

El Nàstic vol comptar amb el màxim d'aficionats al Nou Estadi Costa Daurada de cara al tram decisiu de la temporada. Per això, l'entitat grana ha llançat una nova oferta per captar nous socis per a l'últim partit de lliga regular i els partits de la promoció d'ascens.

Tots els aficionats que vulguin gaudir dels últims partits es poden abonar per 20 €, a Gol Nord o Gol Sud; i per 30 €, a la zona de Preferent. Aquesta campanya únicament es realitzarà en la modalitat en línia. (Clica aquí).

Aquesta recta final arrenca aquest dissabte, a partir de les 19 h, davant el Rayo Majadahonda. El Nàstic buscarà acomiadar la lliga regular amb victòria per defensar la 2a posició i partir amb avantatges de cara la promoció d'ascens.

El pròxim partit serà la tornada de la primera eliminatòria del play-off d'ascens a Segona Divisió A, el cap de setmana del 8 i el 9 de juny i amb rival per definir entre AD Ceuta, Malaga CF i UD Ibiza. En cas d'avançar de ronda, encara quedaria una segona eliminatòria de promoció per aconseguir l'ascens de categoria.

El 'Play-off' gratis per als abonats

El club ja ha anunciat que els abonats durant aquesta temporada no hauran de pagar un extra per accedir al Nou Estadi durant els partits de la promoció d'ascens.

Així, els socis de l'entitat podran gaudir de tots els partits al coliseu grana fins a final de temporada amb el carnet de soci de l'actual temporada.

