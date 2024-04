L'antic 'crack' del Nàstic que s'ha fet viral a les xarxes socials gràcies a Papi Gavi

Papi Gavi és un influencer espanyol que es dedica a la creació de contingut digital vinculat, majoritàriament, amb el futbol. Actualment, acumula més de 2 milions i mig de seguidors a TikTok.

Aquesta setmana, l'influencer ha fet una publicació recordant un antic futbolista gdel Nàstic de Tarragona que s'ha fet molt popular a les xarxes socials, acumulant, fins al moment, gairebé 1 Milió de visualitzacions en només 24 hores a Tiktok.

A la publicació Papi Gavi li pregunta a una noia si li agrada el futbol i, en respondre afirmativament, torna a preguntar «I tu ets més de Messi o de Cristiano Ronaldo?» una qüestió que la protagonista no dubta a respondre amb un emblemàtic: «De Makukula al Nàstic de Tarragona», una conversa que precedeix a una compilació de gols del davanter portuguès amb diferents equips.

Ariza Makukula va ser un davanter que va arribar a Tarragona el juliol de 2006, cedit pel Sevilla, per formar part de la llegendària plantilla del club grana que va competir a Primera Divisió la temporada 2006/07.

Tot i arribar amb un bon cartell a l'entitat grana, el robust ariet lús no va poder mostrar tot el seu potencial al Nou Estadi. Només va disputar 12 partits de Lliga i 2 de Copa del Rei amb la samarreta grana i tant sols va anotar un gol, l'aconseguit en la derrota al Nou Estadi contra l'Athletic Club de Bilbao (2-3).

Makukula va acabar fent una gran carrera al món del futbol passant per equips com el Benfica, el Bolton o el mateix Sevilla, així com diversos equips turcs, on va registrar les seves millors xifres.

A més, l'atacant, nascut a Kinshasha (República Democràtica del Congo, antic Zaire) va defensar els colors de la Selecció Portuguesa des de les categories inferiors fins a arribar a debutar amb l'absoluta l'octubre de 2007. Makukula va disputar tres partits del classificatori per l'Eurocopa de 2008 i un amistós internacional contra Itàlia.

L'exgrana inclús va aconseguir celebrar un gol amb el combinat nacional portuguès contra el Kazakhstan en una victòria de l'equip entrenat per Luis Felipe Scolari, que va acabar arrodonint Cristiano Ronaldo (1-2).

