El Nàstic es prepara per disputar dues jornades clau per segellar el ‘play-off’

La derrota del Nàstic contra el Tarazona va suposar un obstacle més en la cursa per assolir la plaça d’ascens directe. El Deportivo no va fallar contra el Teruel i es va aprofitar de les punxades del conjunt grana per situar-se a set punts de distància amb només 18 en joc. A més, la gran majoria de duels que li esperen en aquest tram final de temporada seran a Riazor. Malgrat el canvi en el camí, el rumb dels grana continua sent el mateix, l’ascens i, per tant, els següents dos partits seran claus per consolidar, d’una vegada per totes, el primer objectiu de la temporada: participar en el play-off d’ascens.

La Primera Federació és una categoria capritxosa. Tots els equips tenen dificultat per allargar molt les dinàmiques positives en el temps i la igualtat fa que les ensopegades siguin habituals. El Barça Atlètic, fa unes jornades en una ratxa inaturable, va rebre de valent a Salamanca caient per 4-1 contra l’Unionistas. D’altra banda, la Ponferradina i la Cultural Leonesa van superar les seves ratxes de fam de victòries per tornar a sumar de tres i comprimir encara més la classificació.

Els grana ara són quarts, amb 57 punts, els mateixos que el tercer classificat, el Celta Fortuna que, precisament, serà el rival del Nàstic aquest diumenge. Els de Dani Vidal van superar els gallecs en el partit d’anada amb un 0-1 marcat per Pablo Fernández. El diumenge es juguen més que tres punts. El Nàstic buscarà una victòria per escalar posicions, deixar enrere el conjunt gallec i guanyar-li un average que podria ser clau de cara al final de la temporada. De la mateixa manera, la pròxima setmana els tarragonins viatgen a Lleó per jugar contra la Cultural, l’equip que, actualment, marca la sortida del play-off amb 52 punts. Els grana tenen un coixí de 5 punts, però que, de nou, en l’enfrontament directe tenen l’oportunitat d’assegurar-se virtualment l’objectiu del play-off perquè s’ampliaria la distància i es guanyaria un average que ja està gairebé encarrilat amb el 3-0 del duel al Nou Estadi Costa Daurada. Aquests dos partits resulten determinants perquè, dos resultats adversos podrien arribar a complicar l’existència de cara als darrers partits de la temporada.

Resten sis partits per acabar la temporada i el Nàstic necessita acabar el més amunt possible. Si la primera posició deixa de ser una opció en els pròxims duels, els grana, amb el play-off ja assegurat, han d’apuntar a la segona posició pels privilegis que atorga en la fase d’ascens. Ser segon no només deixaria el partit de tornada de les eliminatòries al Nou Estadi Costa Daurada, sinó que també, en cas d’empat, al finalitzar la pròrroga, el Nàstic seria el triomfador de l’eliminatòria.

De moment, el calendari mana i ha deixat al Nàstic dos partits consecutius contra rivals directes del play-off, dos duels que podrien definir el final de la temporada grana. Després queden dues visites complicades al camp del Sabadell, que s’hi juga la permanència, i el Barça Atlètic. A casa queden dos partits a priori més còmodes contra uns SD Logroñés i Rayo Majadahonda probablement ja descendits.

Entrades a cinc euros

El Nàstic ha preparat una promoció per omplir el Nou Estadi de cara al duel contra el Celta Fortuna del diumenge a les 12 hores. Cada soci grana podrà adquirir un màxim de 4 entrades a preu de cinc euros a la zona de l’estadi on estigui abonat fins a arribar a l’aforament. La venda es realitzarà únicament de forma presencial al punt d’atenció al soci de l’estadi.