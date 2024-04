El Nàstic es retroba amb la victòria a casa (1-0)

El Nàstic va trencar la dinàmica de tres partits sense guanyar amb una victòria grisa contra el Fuenlabrada. Jaume Jardí complia anys, però va ser ell l'encarregat de donar els regals perquè el seu golàs a la primera meitat va ser més que suficient per sumar uns tres punts més que necessaris. Els grana no es van trobar còmodes ni en el plantejament inicial ni amb els canvis a la segona part. Finalment, van acabar renunciant a la iniciativa i es van concentrar en defensar per guardar els tres punts. En aquest tram de temporada, el més important és sumar de tres i això és el que es va centrar el Nàstic per guanyar en un partit en el qual el bon joc va brillar per la seva absència.

Dani Vidal va fer un gir tal a l'onze inicial. Per primera vegada aquesta temporada, Pablo Fernández es va quedar a la banqueta. També es van quedar fora Mula i Escudero. El tècnic va optar per la velocitat d'Alan Godoy en punta, acompanyat de Jaume Jardí i Marc Fernández. Al mig del camp, Vidal va apostar per un trivot amb Gorostidi, Borja Martínez i Marc Montalvo per intentar controlar el ritme del partit.

El Nàstic va començar amb el peu a l'accelerador. La pressió de Godoy i de Gorostidi en els primers minuts era eficaç i va provocar més d'una errada en la sortida de pilota rival. De fet, el Nàstic va treure profit d'aquesta intensitat inicial, perquè va tenir una primera acció en una falta lateral. Després d'uns primers minuts condicionats amb una bona entrada al duel, els de Dani Vidal es van anar apagant. El Fuenlabrada començava a executar la seva feina i es llençaven a terra a qualsevol acció de contacte. El partit es va travar, el joc estava aturat cada dues jugades i el Nàstic ho va patir.

Els grana no van treure la seva millor versió. El joc era erràtic, perquè no aconseguien elaborar un joc associatiu i les pilotades no connectaven sense Pablo Fernández per baixar-les. Amb tot, els grana funcionaven a ràfegues per les bandes i, d'aquesta manera, van tenir les primeres ocasions.

La primera clara va venir d'un córner. La centrada de Borja Martínez en el córner esquerre del gol de muntanya va anar tancada i Lama se la va acabar empassant i enviar-la al fons de la xarxa. Era gol, però l'àrbitre el va anul·lar per una falta sobre el porter inexistent. Belmán va ensopegar amb Alba i va caure, però Fernández Vidal va precisar que era falta.

El Nàstic seguia incòmode. L'esquema inicial no havia funcionat, però aconseguia treure fruits de contraatac. Marc Fernández era la calma en la precipitació grana i, acompanyat de Jaume Jardí, apropava la pilota a l'àrea rival. Ahir era l'aniversari de Jaume Jardí, però va ser ell l'encarregat de donar els regals. El reusenc, a uns metres del vèrtex de l'àrea, va preparar una centrada que es va enverinar. L'esfèric va passar per sobre de tothom per acabar botant a l'àrea petita sense que ningú la toqués. Ell mateix, va acabar topant amb el pal i va entrar per posar l'1-0 davant l'estupefacció del porter i defensors del Fuenlabrada. De fet, també va agafar per sorpresa a Jaume Jardí que, després d'un segon de dubte, va celebrar-ho amb eufòria amb els seus companys.

Aquest gol ho canviava tot perquè solucionava, en gran part, el partit travat que estava plantejant el Fuenlabrada. L'1-0 va obligar els madrilenys a fer un pas endavant i no es van encongir. Abans del descans, van executar una centrada lateral. L'esfèric es va passejar per l'àrea petita, però, per sort, ningú la va tocar.

A la represa, Vidal es va penedir dels canvis a l'onze i va rectificar posant sobre la gespa a Pablo i Andy Escudero. Poc després, també va entrar Mula per donar velocitat a un partit que s'estava enfangant. Cap d'aquests canvis, però, va afectar la dinàmica del partit. Amb el pas dels minuts, el Nàstic es va anar enfosquint, va renunciar a portar la iniciativa i es va concentrar en mantenir el vaixell flotant a l'oceà. El Fuenlabrada va dominar l'esfèric i es va trobar un Nàstic tancat i treballador, que no parava de treure aigua com podia.

Els grana van renunciar a l'atac i Vidal va formar un sistema de sis defenses per continuar aguantant. El Fuenlabrada va tenir una última a través de Benítez, però Varo va aparèixer per volar i evitar l'empat. El Nàstic treu tres punts d'un partit gris, però suficients per mantenir-se viu a la lluita per l'ascens.