El fortí ja no és inexpugnable: el Nàstic ha guanyat un dels últims cinc duels al Nou Estadi

El Nàstic va sumar diumenge la segona derrota de l’any al Nou Estadi Costa Daurada. Els grana van caure contra l’Unionistas de Salamanca i, d’aquesta manera, van perdre la condició de millor local en favor del Barça Atlètic. Aquesta dada anecdòtica es trasllada en una realitat que indica que els de Dani Vidal només han guanyat un partit dels darrers cinc davant l’afició grana.

Dit d’una altra forma, ha sumat cinc de quinze punts possibles a casa. Concretament, l’última victòria a casa va ser el 10 de febrer contra el Real Unión. La resta van ser els empats contra l’Osasuna Promesas i el Deportivo de la Coruña, així com les derrotes contra el Teruel i l’Unionistas de Salamanca.

En tots cinc partits el Nàstic no va ser capaç de mantenir la porteria a zero i el joc no va acompanyar. El millor entre els cinc va ser l’empat contra el Deportivo. En un Nou Estadi Costa Daurada ple, el Nàstic va complir a la perfecció el seu paper com a protagonista i va anul·lar el conjunt gallec completament. Amb tot, tot i que els grana en van merèixer més, el Deportivo va sortir viu amb un punt.

Aquest duel va ser millor que el del Real Unión, en el qual el Nàstic, malgrat la victòria, va patir de valent després que el conjunt basc marqués el 2-1. Aquest guió va ser gairebé calcat al duel contra l’Osasuna Promesas del 28 de gener, però aquest va acabar en empat a un tot i que podria haver sigut l’1-2 amb una jugada a boca de canó a l’últim minut que no va entrar.

En les dues derrotes, el Nàsic va mostrar una pitjor cara. Contra el CD Teruel, els grana van ser completament desactivats per uns aragonesos més endollats. Aquests van aprofitar l’estat erràtic de la defensa del Nàstic per avançar-se en el marcador i, amb el 0-2, el cop emocional va ser evident i el joc de l’equip es va ressentir per convertir-se en el pitjor partit de la temporada a casa.

Diumenge, contra l’Unionistas, el conjunt visitant va trobar una altra eina per desactivar l’equip. Els de Dani Ponz van preparar un parany en el qual el conjunt de Dani Vidal va caure. Els salmantins van plantejar un joc de contacte amb una agressivitat molt alta. De fet, des del minut sis ja van començar a trastocar a Pablo Fernández amb agarrades i cops de colzes.

Això, sumat a un àrbitre molt permissiu, va comportar un Nàstic dispers que va arribar amb facilitat a camp rival, però que va fallar en les últimes passades o amb imprecisió en les centrades. En aquest seguit de mals resultats a casa, Vidal va assenyalar que «estem dolguts perquè l’afició ha fet un esforç per venir a donar-nos suport malgrat les hores, ara toca repassar el partit i veure quines coses s’han de millorar».

El següent partit al Nou Estadi Costa Daurada serà el diumenge 7 d’abril a les 16 hores contra el Fuenlabrada, el primer equip que va aconseguir guanyar al Nàstic aquest curs. D’aquí a final de temporada, han de visitar Tarragona el Celta Fortuna, l’SD Logroñés i el Rayo Majadahonda, tres equips en situacions completament diferents a la classificació, però que són un perill per igual, perquè, tal com va dir Dani Vidal: «Tothom s’hi juga molt i tots els equips van al límit, així que ens hem d’ocupar de recuperar-nos com més aviat millor. Estem preparats per afrontar aquest últim tram de temporada.».