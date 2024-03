El Nàstic es retroba amb un Robert Simón alliberat després d'estrenar-se amb el Cornellà

El Nàstic es retrobarà aquest dissabte amb un vell conegut de la parròquia grana. Durant les dues temporades i mitja que Robert Simón va vestir la samarreta del Nàstic, es va convertir en un futbolista molt estimat tant pel vestuari com per l'afició grana gràcies al seu caràcter, entrega i personalitat.

L'extrem badaloní va enfundar-se l'equipació grana en 66 partits en els quals va marcar sis gols i va repartir set assistències, sent un jugador diferencial a la banda dreta de l'atac grana. Així, quan el futbolista va patir un trencament del tendó d'Aquil·les pocs mesos abans d'exhaurir-se el seu contracte, el club no va dubtar a fer-li costat i prolongar la seva vinculació per acompanyar-lo en la seva recuperació.

Robert Simón es retira lesionat del terreny de jocCedida

Nou mesos després de la seva lesió, Robert va reaparèixer als terrenys de joc el passat 14 de gener, defensant ja els colors del Cornellà, que el va fitxar al mercat d'hivern després que el badaloní finalitzés la seva vinculació amb el club tarragoní un cop recuperat. Amb els verds, Simón ha disputat cinc partits, tots ells partint des de la banqueta.

En l'últim enfrontament dels barcelonins, Riutort va donar entrada a l'extrem al minut 66 i va acabar sent clau perquè va marcar el gol de la victòria dels del Baix Llobregat al minut 88 de partit amb el definitiu 1-2.

El retrobament amb Robert Simón serà especial per tots els nastiquers, però, en especial, per aquells qui van tractar amb ell de prop. Entre ells, Dani Vidal, que ha tingut paraules molt amables per al futbolista català en la roda de premsa prèvia al partit contra el Cornellà: «Robert és un gran jugador i un 10 com a persona. Ens va tocar patir la seva lesió l'any passat, vam fer-li costat i quan va marcar l'altre dia vaig enviar-li un missatge donant-li l'enhorabona, me'n vaig alegrar molt per ell, però li vaig dir que aquesta setmana se'ls guardés per la resta de temporada. Demà quan xiuli l'àrbitre cadascú defensarà al seu equip i quan acabi el partit li desitjo tot el bo que li pugui passar» ha tancat.