L'àrbitre Manuel Ángel Pérez Hernández xiularà el Nàstic-Deportivo

El Nàstic-Deportivo d'aquest diumenge a les 12 hores ja té establerts tots els protagonistes. L'àrbitre madrileny Manuel Ángel Pérez Hernández serà l'encarregat de dirigir el partit al Nou Estadi Costa Daurada. Aquest estarà acompanyat per Sergio Rebollo Merino i Rubén Ortega Gil com a àrbitres assistents i Marc Oltra Sáez com a quart àrbitre.

Aquesta serà la primera vegada que xiula al Nàstic aquesta temporada, però no la del Deportivo. Pérez Hernández va ser l'encarregat de dirigir el Cultural Leonesa-Deportivo, duel que va acabar amb derrota del conjunt gallec per 1-0. Com a curiositat, aquest va ser l'últim partit que el Deportivo va perdre abans d'encetar una ratxa de set victòries consecutives.

Pérez Hernández també porta bons records al Nàstic. El madrileny va xiular l'any passat el primer partit de Dani Vidal com a entrenador del primer equip del Nàstic. Llavors, el conjunt grana va aconseguir una victòria plàcida per 2-0 i Pérez Hernández, fins i tot, va xiular un penal a favor del conjunt grana. Enguany, el Nàstic encara no ha tingut cap penal a favor en tota la temporada.