Joan Oriol: «Si tenim un Nou Estadi Costa Daurada ple estic segur que per al Deportivo serà un infern»

En el darrer duel contra l’Arenteiro l’equip va tornar a mostrar una bona imatge. Es va aprendre una lliçó respecte al partit anterior contra el Teruel?

«Érem conscients en tot moment que, després de la patinada a casa, havíem de fer els deures contra l’Arenteiro. El més important va ser que vam fer un gran partit, vam competir i vam deixar la porteria a zero. Vam veure el Nàstic que tots volem i el que hem mostrat en les darreres jornades. Al final és molt fàcil quan tens un grup de companys i un cos tècnic en el qual tots volem el mateix».

Aquesta és la principal diferència entre aquest equip i el de l’any passat?

«Ens aproximem més a fer coses grans quan hi ha un gran grup humà al darrere. Tots tenim el mateix objectiu i no hi ha cap ego que sobresurti. Som una família i anem pel mateix camí i això per un capità i per al cos tècnic fa que sigui més fàcil de gestionar. Encara queden dotze jornades per al final i esperem que tot continuï igual».

Les aspiracions de la plantilla han canviat al llarg de la temporada i us ho heu guanyat.

«Som conscients d’on estem i del que se’ns demana, així que ara no hem de baixar del vaixell. Estem en aquesta situació per mèrits propis, perquè venim fent les coses bé. Ara és el moment de la maduresa, de veure un equip amb ofici i hem de continuar bregant per mantenir el play-off i lluitar per la primera plaça. Això sí, només focalitzant-nos en el partit del cap de setmana, no més enllà».

El Nàstic-Deportivo del diumenge és una final?

«No, per a mi no. És un partit més i ho hem d’afrontar d’aquesta manera. Està clar que serà un duel atractiu i molt bonic davant de la nostra afició. Diumenge hi haurà al voltant de 12 o 13 mil persones, tant de bo el Nou Estadi Costa Daurada estigui completament ple, però no és una final, només són tres punts, és un partit i, després d’aquest, ens faltaran onze més».

L’última vegada que el camp es va omplir d’aquesta manera va ser fa dues temporades contra el Sevilla Atlético.

«El recordo molt bé. Serà molt bonic el partit del diumenge i, per als jugadors, és molt especial veure l’estadi ple d’aficionats. Aquest és un element que ens ha d’ajudar. Serà una empenta més per aconseguir els tres punts».

Què li ve al cap quan s’imagina el duel de diumenge?

«Espero trobar un Nou Estadi Costa Daurada ple d’aficionats animant des del minut zero fins al darrer. És el que necessitem i estic segur que per al Deportivo serà un infern. Encara han de provar una miqueta el que significa aquest estadi. Els rivals ho passen malament aquí quan l’afició s’activa i a nosaltres ens ajuda moltíssim».

Quin record té del partit d’anada?

«Penso que va ser un resultat injust. Ens mereixíem, com a mínim, un punt. Aquest cap de setmana és important guanyar pel gol average, els tres punts i per treure’ns el regust amarg del duel que vam jugar a Riazor».

Ha viscut amb la samarreta grana dos ascensos fallits. Pensa que el destí li deu un?

«Quan vaig signar amb el Nàstic ho vaig fer per pujar l’equip a Segona Divisió. És on vull veure l’equip i és la categoria que es mereix la ciutat. Aquest és l’any d’aconseguir coses boniques i la il·lusió ens ha de marcar el camí fins al final de la temporada per assolir l’objectiu».

Hi ha Joan Oriol per a una bona estona?

«Sí. Jo no penso en l’edat, és només un número. Em centro en el rendiment immediat i vull continuar jugant amb la samarreta del Nàstic».