Dani Vidal: «el Nàstic a la segona volta pot ser molt perillós»

Dani Vidal ha comparegut aquest divendres en la roda de premsa prèvia a la dissetena jornada de campionat a Primera Federació. Els granes visitaran un estadi històric del futbol espanyol i un dels més importants de la categoria, el Municipal de Las Gaunas de Logroño on els rebrà una SD Logroñés que arriba de sumar tres punts a casa del Teruel. El partit es disputarà aquest diumenge al migdia.

L'entrenador tarragoní ha començat analitzant la setmana de treball després de la patida victòria davant del Tarazona: «L'equip està molt bé. Després d'una victòria el dia a dia és més feliç, però estem molt conscienciats que és l'últim partit de l'any i volem tornar a guanyar fora de casa.» ha afirmat.

Preguntat per la seva feina durant aquest primer tram de temporada, Vidal no s'ha volgut puntuar, però sí que s'ha mostrat satisfet de la feina feta: «Crec que no soc ningú per puntuar el treball de l'equip, però crec que es porta la idea que volem i estem contents. M'he criat aquí, he mamat el futbol d'aquí i vull un equip intens, treballador i vertical i fruit d'això crec que ens identifiquem entre l'equip i l'afició»

L'entrenador grana també ha comentat les seves expectatives de cara a la segona volta: «Volem marxar a l'aturada de Nadal en posicions de Play-off. Sabem que les segones voltes son calentes i que l'afició es va animant amb els bons resultats i crec que el Nàstic a la segona volta pot ser molt perillós»

També ha fet una anàlisi tècnica del pròxim rival dels grana: «El Logroñés és un equip amb un bon nivell tècnic, li agrada ser dominador de la pilota, tracta de fer un joc posicional. És versàtil en l'àmbit d'estructures i a dalt tenen jugadors de molta qualitat com Toni Garcia i Jordi Escobar, que és una punta molt autosuficient i és un equip perillós»

Un partit en el qual l'equip arriba més calmat després d'aconseguir els tres punts «Independentment del resultat de la setmana anterior el nostre objectiu a las Gaunas sempre hauria estat guanyar, però sí que la victòria de la setmana passada ens ajudarà a tenir una mica menys de nerviosisme que sí que vam tenir davant el Tarazona»

Finalment, Vidal ha comentat les baixes de l'equip: «Recio va patir un cop fort a l'entrenament, però avui ja ha entrenat i ha completat la sessió. Gorka segueix amb limitacions, en principi no podrem comptar amb ell i el tema de Mario va agafar una grip a principis de setmana, esperem que es pugui recuperar encara que sigui per intentar aportar des de la banqueta».