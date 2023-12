Dani Vidal: «el Nàstic a la segunda vuelta puede ser muy peligroso»

Publicado por Pep Santos Alasà Verificado por Creado: Actualizado:

Dani Vidal ha comparecido este viernes en la rueda de prensa previa a la decimoséptima jornada de campeonato en Primera Federación. Los granas visitarán un estadio histórico del fútbol español y uno de los más importantes de la categoría, el Municipal de Las Gaunas de Logroño donde les recibirá una SD Logroñés que llega tras sumar tres puntos en casa del Teruel. El partido se disputará este domingo al mediodía.

El entrenador tarraconense ha empezado analizando la semana de trabajo después de la sufrida victoria ante el Tarazona: «El equipo está muy bien. Después de una victoria el día a día es más feliz, pero estamos muy concienciados de que es el último partido del año y queremos volver a ganar fuera de casa.» ha afirmado.

Preguntado por su trabajo durante este primer tramo de temporada, Vidal no se ha querido puntuar, pero sí que se ha mostrado satisfecho del trabajo hecho: «Creo que no soy nadie para puntuar el trabajo del equipo, pero creo que se sigue a idea de que queremos y estamos contentos. Me he criado aquí, he mamado el fútbol de aquí y quiero un equipo intenso, trabajador y vertical y fruto de eso creo que nos identificamos entre el equipo y la afición»

El entrenador grana también ha comentado sus expectativas de cara a la segunda vuelta: «Queremos marcharnos al parón de Navidad en posiciones de Play-Off. Sabemos que las segundas vueltas sueño calientes y que la afición se va animando con los buenos resultados y creo que el Nàstic a la segunda vuelta puede ser muy peligroso»

También ha hecho un análisis técnico del próximo rival de los grana: «El Logroñés es un equipo con un buen nivel técnico, le gusta ser dominador de la pelota, trata de hacer un juego posicional. Es versátil en el ámbito de estructuras y arriba tienen jugadores de mucha calidad como Toni Garcia y Jordi Escobar, que es una punta muy autosuficiente y es un equipo peligroso»

Un partido en el cual el equipo llega más calmado después de conseguir los tres puntos «Independientemente del resultado de la semana anterior nuestro objetivo en Las Gaunas siempre habría sido ganar, pero sí que la victoria de la semana pasada nos ayudará a tener un poco a menos nerviosismo que sí que tuvimos delante del Tarazona»

Finalmente, Vidal ha comentado las bajas del equipo: «Recio sufrió un golpe fuerte al entrenamiento, pero hoy ya ha entrenado y ha completado la sesión. Gorka sigue con limitaciones, en principio no podremos contar con él y el tema de Mario cogió una gripe a principios de semana, esperamos que se pueda recuperar aunque sea para intentar aportar desde el banquillo».