El Reus Deportiu tanca amb orgull un curs que ha anat de menys a més

El Reus Deportiu va tancar el darrer diumenge la temporada amb un gust agredolç. Els roig-i-negres van caure per 1-4 contra el Barça Hoquei i van ser eliminats a les semifinals del play-off de l’OK Lliga. Amb tot, van tancar una temporada que ha anat de menys a més amb orgull i és que van competir de tu a tu amb l’etern favorit de la competició.

L’esforç i l’entrega va ser reconeguda per l’afició reusenca que, amb més de 2.100 persones al Palau d’Esports, la Bombonera, no van parar d’animar des del principi fins al final i, fins i tot, van tancar el dia amb una gran ovació en l’homenatge per a les figures que no continuaran la pròxima temporada. La derrota va tenir un punt més amarg perquè significava també el final d’un cicle.

Sergi Aragonès i David Gelmà van acomiadar-se del que ha sigut casa seva després de tres temporades liderant l’equip de Jordi Garcia. Cap dels dos no va poder començar l’eliminatòria amb la resta dels companys per una polèmica sanció, però han deixat empremta a l’eliminatòria.

Sergi Aragonès va marcar 5 gols en els 4 partits disputats contra el que serà el seu equip la pròxima temporada, el Barça. D’altra banda, Gelmà va reaparèixer el darrer diumenge i va ser l’encarregat de marcar l’únic gol roig-i-negre del partit. Els dos, amb el preparador físic Oriol Ferré, van rebre una ovació de tota la Bombonera per tancar la seva etapa a l’entitat.

D’aquesta manera, el Reus Deportiu va tancar una temporada que no ha sigut fàcil per ningú, però que ha acabat anant de menys a més. Al principi del curs, el club va apostar fort amb un objectiu clar: aixecar títols. Maxi Oruste, el golejador Martí Casas i Arnau Canal es van unir al projecte carregat de pólvora que estava fet a mida per competir amb els grans, però l’entrada no va ser fàcil.

Les peces no van encaixar en primera instància com s’esperava. Ni el joc ni els resultats quallaven amb el que s’esperava de l’equip. Els roig-i-negres patien i van tancar la primera volta en sisena posició, salvant la classificació a una Copa del Rei en la qual també van caure a la primera ronda contra el Barça. A Europa, els reusencs van ser enquadrats al grup de la mort amb el Calafell i van caure eliminats com a cuers.

Malgrat això, el 2024 va ser l’any de tornar a renéixer de les cendres. Partit a partit, l’equip va créixer mostrant el seu veritable esperit i entrant quart al play-off després de golejar per 4-0 al Liceo. En el moment més important de la temporada, el Reus va rendir de la millor manera passant per sobre del Calafell en quarts del play-off. A les semifinals, els reusencs van haver de competir contra el millor, i ho van fer de tu a tu.

Cada partit va ser un infern per als blaugrana i la millor recompensa la van tenir a la graderia el darrer diumenge. Més de 2.100 espectadors van tornar a fer vibrar amb orgull la Bombonera des del primer minut fins a l’últim. Malgrat ser eliminats, com va dir Jordi Garcia «tenim una afició espectacular, som l’enveja del món de l’hoquei».

Et pot interessar: