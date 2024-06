El Reus Deportiu cau amb honor contra el Barça de Pau Bargalló (1-4)

El Reus Deportiu va caure amb honor amb la Bombonera plena de gom a gom al seu costat. El blaugrana Pau Bargalló ha posat fi al camí dels de Jordi Garcia amb un hat-trick per posar el 3-1 final a les semifinals i eliminar el conjunt roig-i-negre. Els reusencs van plantar cara en tots i cadascun dels partits i, units amb l’afició, van caure plegats per posar fi a una temporada que ha anat de menys a més.

El Reus Deportiu va tornar ahir a un Palau d’Esports que es va vestir amb les seves millors gales. La Bombonera va estar plena de gom a gom i no va aturar ni un moment d’animar i empènyer al seu equip per forçar el cinquè partit. En el tercer duel disputat divendres al Palau Blaugrana, els de Jordi Garcia van tornar a competir de tu a tu amb el Barça. En el seu terreny, Ignacio Alabart i Pau Bargalló van ser les ales d’un Barça que es va imposar per 6-3, malgrat els darrers intents de remuntada del Reus a través d’un Diego Rojas inspirat.

La màgia de la Bombonera havia de tornar a empènyer als de Jordi Garcia per forçar el cinquè i definitiu partit. Motivats i conscients de les necessitats de l’equip, els roig-i-negres van sortir al partit amb el ganivet entre les dents. Amb tot, el primer tir va ser de Pau Bargalló, qui va avisar amb un remat llunyà que va aturar Càndid Ballart. La rèplica del Reus va ser a la següent jugada i a través de Diego Rojas. El duel estava revolucionat des de l’inici amb un Reus Deportiu que va posar entre l’espasa i la paret al Barça. Martí Casas i Sergi Aragonès bombardejaven la porteria grana des de la frontal, però, quan pitjor estava el conjunt blaugrana, va marcar el primer.

Pau Bargalló va demostrar perquè és un jugador diferencial i, del no-res, va perforar la porteria de Ballart amb un xut ras i llunyà. El Reus insistia en atac, però, de nou, va ser feble en defensa quan Alabart va aprofitar una transició per posar el 0-2 dos minuts després del primer.

El domini del Reus era clar, però centrar-se en l’atac va deixar escletxes obertes en defensa que el talent del Barça no va desaprofitar. El 0-2 va donar un cop d’efecte en el partit. Alabart i Bargalló estaven endollats i Càndid Ballart aguantava l’equip en els moments de dificultat. Els roig-i-negres necessitaven un revulsiu, i en va aparèixer un amb moltes ganes de mostrar-se.

David Gelmà va tornar a lluir la samarreta roig-i-negra després de complir els 5 partits de sanció. El de Tordera va liderar la reacció reusenca i la va culminar de la millor manera. Després d’avançar amb velocitat per la banda, Gelmà va enviar un míssil a la porteria blaugrana que ningú va poder aturar. La potència i la velocitat va fer que, en un parpelleig, la bola acabés al fons de la xarxa traient les teranyines de l’escaire de la porteria de Marc Grau.

El gol va tornar a fer gran al Reus Deportiu contra un Barça que cada vegada era més petit a la Bombonera. El Reus dominava i el Barça aprofitava les transicions per fer mal, però Càndid Ballart era un seguir que va mantenir l’1-2 al descans després d’aturar un mà a mà contra Bargalló.

A la represa, la tendència es va mantenir. El tècnic blaugrana, Edu Castro, va dir als seus jugadors «ni un pas enrere» i els van donar tots els possibles. El Barça es va tancar en defensa per frenar les escomeses d’un valent Reus que veia com els seus intents no entraven. Finalment, els roig-i-negres van acabar caient amb honor amb l’1-3 i 1-4 de la sentència de Pau Bargalló.