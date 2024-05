El Reus Deportiu afronta el clàssic amb el retorn de Sergi Aragonès

El Reus Deportiu de Jordi Garcia enceta demà les semifinals de l’OK Lliga contra l’os més dur de rosegar, el Barça Hoquei. El primer duel serà al Palau Blaugrana demà a les 17 hores mentre que el segon serà diumenge a les 12.15 hores al Palau d’Esports del Reus Deportiu. El conjunt blaugrana és l’etern favorit per guanyar la competició i posarà les coses complicades als reusencs. Amb tot, els roig-i-negres ja van demostrar l’any 2022 que David és capaç de vèncer a Goliat. Demà, el Reus Deportiu també recuperarà una de les seves armes més poderoses: Sergi Aragonès.

El de Sant Sadurní d’Anoia torna a les pistes després de complir els polèmics dos partits de sanció imposats per la Real Federació Espanyola de Patinatge. D’altra banda, David Gelmà encara n’haurà d’esperar tres més per estar disponible. Jugar una eliminatòria contra el Barça no és gens fàcil i tenir les millors armes a disposició del tècnic és essencial.

D’aquesta manera, Aragonès arriba per reforçar un Reus Deportiu que ha demostrat estar en plena forma tant a nivell físic com a nivell de joc. El duel també serà especial per Aragonès. No només significa un darrer servei a la pàtria roig-i-negre, sinó que també s’enfrontarà al que serà el seu futur equip.

El tècnic reusenc, Jordi Garcia, va apuntar que «hem de ser conscients del que ens trobarem. Hem d’assumir que ens tocarà patir en trams del partit, però hem de mantenir la bona línia que estem tenint en aquest darrer tram de la temporada». Després d’un any complicat, el Reus Deportiu arriba en el seu millor moment per disputar una eliminatòria que també és especial per al Barça Hoquei.

Rememorant el passat

El conjunt blaugrana tanca un cicle aquesta temporada. El tècnic, Edu Castro, abandona l’institució després de 19 temporades a càrrec de l’equip. A més, el jugador estrella, Pau Bargalló, també deixa l’equip al final del curs. Amb tot, el Reus Deportiu té experiència arruïnant els finals feliços del Barça. Fa dos anys, el Reus Deportiu va assolir la gesta d’eliminar el Barça a les semifinals del play-off d’OK Lliga per 2-3.

Els roig-i-negres van sorprendre guanyant el primer partit en una eliminatòria en la qual el reforç d’última hora va ser Raúl Marín, l’ara segon entrenador del Reus.

Llavors també era una eliminatòria especial, perquè era la darrera del mític porter blaugrana Aitor Egurrola abans de retirar-se. El Reus Deportiu no va tenir pietat i, després de posar l’1-0 guanyant al Palau Blaugrana, van poder remuntar l’1-2 en contra amb un triomf a la Bombonera i rematant la feina de nou al Palau Blaugrana. El tècnic reusenc, Jordi Garcia, va apuntar que «intentarem fer el remember del que vam aconseguir fa dos anys. El primer partit sempre afecta al transcurs de l’eliminatòria, així que buscarem colpejar primer de nou».

L’equip, a punt

Els roig-i-negres arriben endollats després de superar, amb relativa comoditat, al CP Calafell en els quarts de final. Jordi Garcia va destacar que «estem en el millor punt físicament. A més, a nivell de joc, tenim tots clar el que sabem i no sabem fer i el que volem i el que no volem fer». També va afegir que «Guillem Jansà i Nil Viña ens ha fet més forts i cadascú té el seu moment per a brillar». A banda de Sergi Aragonès, peces clau com Maxi Oruste, Marc Julià i Martí Casas estan en plena forma amb la victòria al Palau Blaugrana entre cella i cella.

