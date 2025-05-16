Internacional
El cambrilenc que ha quedat campió d'Itàlia al mateix temps que ha baixat a tercera divisió
El jove atacant ha signat una temporada atípica: entre lesions i cessions, ha estat partícip d'un títol històric i d'un descens inesperat
El cambrilenc Estanis Pedrola, una de les grans promeses futbolístiques nascudes a la demarcació de Tarragona, ha viscut una temporada de contrastos a Itàlia que difícilment oblidarà. Pocs dies després que es consumés l'històric descens de la Sampdoria, equip que el té en propietat, a la Serie C italiana, la tercera divisió, ha celebrat el títol de campió de la Coppa Italia amb el Bolonya.
Format a les pedreres del Reus i l’Espanyol abans de debutar com a professional amb el FC Barcelona, Pedrola va ser traspassat el passat estiu a la Sampdoria per 3 milions d’euros, després d’una cessió prometedora. Malgrat les bones sensacions, les lesions musculars han seguit llastant la seva progressió.
Amb només deu partits disputats a la Serie B aquesta temporada, el talent cambrilenc va cridar l’atenció del Bologna, equip que ha disputat la Champions League enguany, que el va incorporar cedit al gener per reforçar la seva plantilla. Tot i tornar a tenir poc protagonisme a causa de les lesions —amb presència testimonial en un partit de lliga i la semifinal de Coppa—, Estanis s'ha coronat campió de la Copa italiana amb l'equip Rossoblú que va derrotar al Milan (0-1) a l'estadi Olímpic de Roma trencant amb 51 anys de sequera sense aixecar un títol.
Paral·lelament, la Sampdoria, equip que va ser subcampió d'Europa l'any 1992, ha tancat una temporada per oblidar, consumant el descens a la Serie C, categoria en què mai havia competit en la seva història. Aquest gir dramàtic situa Pedrola com a campió d’un gran títol i membre d’un equip descendit.
A l'estiu, el Bologna té l'oportunitat de pagar una xifra propera als 4 milions d'euros per l'atacant del Baix Camp, ja que el contracte de cessió amb la Sampdoria incloïa una opció de compra. Una operació de la qual el Barça, que encara manté part dels drets del futbolista, en rebria la meitat. A més, el club blaugrana manté una opció de recompra del futbolista de 7 milions d'euros.