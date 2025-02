El futbolista cambrilenc que ha signat per un equip de Champions de la Serie A italiana

Estanis Pedrola és nou jugador del Bologna de la Serie A italiana. L'equip de la capital de l'Emília-Romanya ha anunciat aquest dilluns l'arribada de l'extrem cambrilenc de 21 anys, que, des de la seva sortida del Barça, l'estiu de 2023, militava a la Sampdoria de Gènova, a la Serie B italiana, la segona divisió.

Estanis arriba així a un equip que enguany ha disputat la Champions League, tot i que el seu pobre paper en la primera fase els ha deixat fora de les eliminatòries de la màxima competició continental.

Pedrola arriba a Bolonya cedit per la Sampdoria, que rebrà 500.000 euros pel prestam a fins a final de temporada, quan l'equip bolonyès haurà d'exercir l'opció de compra obligatòria de 5 milions d'euros. Una operació de la qual el Barça, que encara manté part dels drets del futbolista, en rebrà la meitat. A més, el club blaugrana manté una opció de recompra del futbolista de 7 milions d'euros.

L'atacant de Cambrils arriba a un Bologna que, actualment, és setè classificat en la primera divisió italiana en plena lluita per a les places d'accés a competició europea.

El jugador s'ha recuperat enguany d'una greu lesió al bíceps femoral de la seva cama que el va obligar a passar per quiròfan. De fet, els problemes físics han estat un mal recurrent en la carrera futbolística de l'extrem del Baix Camp. Ara, Estanis es convertirà en una nova opció per a Vincenzo Italiano en l'atac Rossoblù per tractar d'assaltar posicions europees.