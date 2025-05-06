Futbol
El Reus trenca un nou sostre per continuar creixent
L’ascens és la consolidació del projecte de la Fundació Futbol Base Reus, que té com a objectiu «estar en una categoria atractiva per a les jugadores de la casa»
La Fundació Futbol Base Reus va trencar diumenge un nou sostre en el seu creixement. El conjunt reusenc va celebrar l’ascens a la Tercera Federació, el que és la tercera promoció en quatre anys per a un projecte que ha demostrat que el futbol femení és una potència a la ciutat.
El president de la Fundació, Xavi Guix, va destacar que «estic entre content i emocionat per haver assolit l’objectiu que vam plantejar quan vam iniciar aquest projecte». En aquest sentit, va afegir que «no sabíem el que tardaríem, però volíem estar en una categoria prou atractiva perquè les joves jugadores de la casa es plantegessin quedar-se». El conjunt entrenat per Adri Calderón va superar per 2-5 al Terrassa per aconseguir un bitllet per l’ascens de categoria, un premi a l’esforç i el compromís de tot l’equip. Guix va subratllar que «només tinc paraules bones per a tot el cos tècnic i les jugadores».
Futbol
El Reus Femení assoleix la gesta i puja a la Tercera Federació
Arnau Montreal Quesada
El Reus Femení va aprofitar la reestructuració de la Tercera RFEF per assolir l’ascens. L’any que ve es formarà un grup íntegrament amb equips catalans, més igualats i tot un repte per a les roig-i-negres. Xavi Guix va afirmar que «des de fa anys la Tercera Federació s’havia devaluat. Hi havia grups d’equips bons i d’altres que no acabaven de ser el que representa la categoria. L’any vinent pròxima categoria s’igualarà molt i haurem de competir amb la potència dels equips de Barcelona».
Pel que fa a l’objectiu a la nova categoria, Guix estableix que «fins ara hem aconseguit ascens rere ascens, però ara serà més complicat. Si soc sincer, l’objectiu del club sempre ha sigut ser en una categoria atractiva per a les jugadores de la casa. No buscarem fitxatges de fora i si amb els de la casa podem continuar creixent i pujant, perfecte. Això sí, hem de centrar-nos a treballar en la permanència i, en cas de perdre la categoria, lluitar per recuperar-la amb la nostra essència de jugadores del club».
Des dels inicis
El president Xavi Guix és una part vital del projecte de la Fundació Futbol Base Reus. «Vaig arribar al club el 2014 i el 2017 vaig abandonar-lo perquè no m’agradava el tarannà de com s’estaven gestionant les coses. No m’esperava el daltabaix que va suposar la desaparició i quan va sorgir l’oportunitat de recuperar el futbol base amb la fundació no m’ho vaig pensar», va apuntar Guix. Des de llavors, amb la pandèmia pel mig, el femení del Reus ha crescut exponencialment. «Llavors, hi havia tres equips femenins. La temporada vinent en tindrem deu amb equips en totes les categories». A més, des de la Fundació també es treballa per tenir un equip amateur B. L’ascens és un premi al creixement d’un club que trenca sostres any rere any.