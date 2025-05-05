Futbol Femení
El Reus Femení assoleix la gesta i puja a la Tercera Federació
El conjunt roig-i-negre va golejar al Terrassa 2-5 per certificar, matemàticament, el seu ascens a falta de tres jornades
La Fundació Futbol Base Reus ja és equip de Tercera Federació. El conjunt roig-i-negre ha fet la seva feina i ha golejat per 2-5 al Terrassa per certificar, matemàticament, el seu ascens a falta de tres jornades.
Les d'Adri Calderón havien de guanyar i així ho van fer. Júlia Francesch i Carme Cendra van posar el 0-2 abans del minut 10. El Terrassa va reaccionar amb l'1-2 poc després, però les roig-i-negres no es van arronsar i van acabar per posar el 2-5 final.