L'ex del Nàstic Pedro Martín, fitxatge estrella per la davantera del Reus FC Reddis

El Reus FC Reddis ja té el seu davanter estrella. L’ex del Nàstic, Pedro Martín ha fitxat pel projecte roig-i-negre després de tancar la seva etapa al Lincoln FC de Gibraltar.

D’aquesta manera, Marc Carrasco suma experiència i gols per millorar un equip que, actualment, es troba en segona posició a la Tercera RFEF i, amb Pedro Martín, es confirma com a candidat absolut a l’ascens. El davanter suma una dècada d’experiència en el futbol espanyol, jugant cinc temporades al futbol professional.

Després de la seva etapa al Lleida Esportiu, on va marcar 16 gols a la Segona B, va fitxar pel Nàstic de Tarragona, on va disputar dues temporades i mitja i anotant deu gols en 65 partits.

Al gener de l’any 2022 va marxar cedit a l’Atlético Sanluqueño, on va jugar 14 partits i va marcar dos gols. Finalment, després de tancar la temporada a la Primera Federació, va provar sort en lligues estrangeres.

Primer a l’India amb l’Odisha FC, després a Suïssa jugant a l’SC Brühl i el FC Schaffhausen i, finalment, al Lincoln FC de Gibraltar, equip amb el qual va disputar la classificació a la Champions League.

Per fer-li espai al davanter malagueny, Hugo Toivonen està a la rampa de sortida. El davanter no compta per Marc Carrasco i el club buscarà una cessió després de jugar 17 partits i marcar 1 gol el curs passat.