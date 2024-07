Un exjugador del Nàstic supera la primera ronda eliminatòria de la Champions League

La Champions League 2024/25 ja ha començat. Concretament, va començar el dimarts passat, amb l'anada de les primeres eliminatòries prèvies a la primera fase de la màxima competició continental, que enguany estrena un nou format revolucionari.

Així, alguns equips classificats, especialment aquells que ho fan a través de lligues menors, han de passar algunes eliminatòries prèvies abans de confirmar-se entre els 32 equips que disputaran la fase final de la competició.

Entre els equips que ahir van obtenir el bitllet a la següent fase de la competició, hi trobem el Lincoln Red Imps, de Gibraltar, equip on actualment milita l'exdavanter del Nàstic Pedro Martín.

L'ariet malagueny va arribar a Tarragona el 2019, quan l'entitat grana va pagar la seva clàusula de rescissió al Lleida després de ser el pitxitxi de la categoria amb l'equip de la Terra Alta. Al Nàstic, Martín va encadenar algun tram de bon joc, però no va acabar de trobar-se còmode i, després d'una cessió al At. Sanluqueño el gener de 2022, va acabar deixant la disciplina grana aquell mateix estiu per posar rumb a l'Índia. Va defensar la samarreta grana en 65 partits, marcant 10 gols.

L'Odisha hindú i el Schaffhausen i el Brühl, tots dos suïssos, han format part del camí del davanter andalús abans de recalar, aquest mateix estiu, a l'equip de Gibraltar. Martín, tot i que no ha estat titular, va disputar alguns minuts de l'anada de l'eliminatòria de Champions, contribuint a que els seus superin la primera ronda en un enfrontament resolt als penals contra el Hamrun Spartans maltès.

Dos exnastiquers més a la Champions

Dos jugadors més amb passat al Nou Estadi escoltaran avui el famós cant de violins de la Champions League que tant emociona a tot amant del futbol. El carriler Pipa, amb el Ludogorets hongarès i Fabrice Ondoa amb l'FK RFS de Letònia, es juguen el passi a la següent ronda aquesta tarda.

Tots dos ho faran portant un resultat positiu de l'anada. Pipa, que acaba de tornar al Ludogorets després d'una cessió al West Brom de la segona divisió anglesa, afronta l'eliminatòria amb un avantatge de 3-1 sobre el Dinamo Barumi georgià. El partit es disputarà a partir de les 19h.

Pipa va formar part de la plantilla grana durant la segona meitat del curs 2018-19, com un reforç d'hivern per tractar de revertir la mala situació de l'equip d'Enrique Martín. Va arribar cedit de l'Espanyol com un carriler prometedor, però no va poder evitar el descens final.

Imatge de Pipa entrenant amb el Nàstic al Nou EstadiDiari Més

D'altra banda, Ondoa, és el porter titular de l'FK RFS letó que defensarà el 3-0 que va aconseguir el seu equip en l'anada a Larne, a Irlanda del Nord.

Ondoa va arribar a la Pobla de Mafumet el 2016 procedent del planter del Barça com un prospecte de porter de futur. No va acabar d'establir-se mai al primer equip del Nàstic, en el que no va arribar a debutar oficialment.

Imatge de Fabrice Ondoa en un entrenament amb el Nàstic.Diari Més

Un altre jugador amb passat grana disputarà competició europea

El reputat periodista expert en rumors de mercat de fitxatges Fabrizio Romano ha confirmat que el lateral esquerre Sergi Cardona, fins ara a la UD Las Palmas, signarà pel Vila-real. El defensa de Lloret de Mar ha despuntat aquesta temporada amb l'equip illenc i arriba lliure al submarí groc.

Cardona es va formar a les categories inferiors del Nàstic, debutant en un partit de l'última jornada de lliga en la temporada del descens amb Enrique Martín, el 2019. Va disputar únicament 27 minuts en l'empat a 1 amb el Lugo al Nou Estadi. Va abandonar aquell mateix estiu el club com a agent lliure.

