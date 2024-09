El CF Sant Pere i Sant Pau, la casa del futbol femení

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

El futbol femení a Tarragona ja té una casa. El Club Escola de Futbol Sant Pere i Sant Pau s’ha convertit en l’entitat que té més equips federats no només de tota la ciutat, sinó de tota la demarcació. Ha sigut una evolució ràpida. El juny de l’any passat, el club només comptava amb dues nenes que jugaven en equips masculins.

En acabar l’any ja hi havia un total de 55 jugadores i quatre equips. Enguany ja superen el centenar i han aconseguit formar set equips. Tota aquesta feina ha estat duta a terme de forma conjunta per la nova junta directiva presidida per Jaume Casanellas i el coordinador del futbol femení Iván León.

«Quan la nova junta va entrar al club, fa dues temporades, vam decidir que s’havia de fer un canvi. Llavors vam trobar un club que havia perdut jugadors i es trobava en una situació complicada i vam treballar per revertir la situació», va destacar Casanellas. Una de les apostes en el nou rumb va ser el futbol femení.

«Vam observar que a la ciutat hi ha vuit camps de futbol, però ningú estava potenciant el futbol femení, així que vam fer la nostra aposta de la mà d’Iván León. Després de diverses jornades de portes obertes el club va començar a créixer exponencialment en jugadores», va apuntar el president.

L’objectiu que es va marcar l’entitat era aconseguir en tres anys un equip per categoria i, de fet, ho han complert amb escreix i abans d’hora. Actualment, l’entitat de Sant Pere i Sant Pau té equips formats des de prebenjamí fins a amateur, fins i tot desdoblant infantils. El coordinador Iván León va subratllar que «la prioritat del projecte era donar una solució a les famílies. Volíem formar una estructura de continuïtat en la qual les jugadores creixin a l’entitat, i ho hem aconseguit».

En aquest sentit, Casanellas va apuntar que el perfil de jugadores que s’inscriuen al club són noies d’arreu de Tarragona. «Moltes d’elles jugaven lluny tot i viure a la ciutat i les famílies han trobat una opció més propera, mentre que d’altres s’han animat a apuntar-se després de sentir com treballem», va apuntar Casanellas.

La clau en aquesta fórmula és el coordinador Iván León i l’equip d’entrenadors de l’entitat. «Volem ser l’equip que millor formació dona a les nenes i això depèn de tenir entrenadors qualificats», va apuntar León. El coordinador compta amb l’experiència d’haver entrenat el conjunt femení del Cambrils Unió i portar-lo a Preferent. Ara és un dels artífexs del creixement inaturable d’un club que ja gaudeix d’una gespa renovada i que espera l’ampliació dels vestuaris per continuar sent referents.