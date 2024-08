El CD Riudoms enceta la pretemporada amb la incorporació de quatre tarragonines

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

El CD Riudoms de Lluís Vaqué va engegar els motors el darrer dijous. L'entitat del Baix Camp va iniciar la pretemporada per preparar un nou any il·lusionant que compta de nou amb Lluís Vaqué al capdavant. El tècnic i la direcció esportiva es van encarregar de formar una nova plantilla amb recursos per afrontar el repte de la Tercera Federació amb una barreja d'un bloc sòlid de l'any passat amb la incorporació de jugadores contrastades a la categoria. Les darreres en afegir-se van ser quatre jugadores tarragonines Lucia Acero, Lucia López, Anna Cassola i Ari del Pino, que, tot i unir-se al Juvenil A, formen part dels entrenaments de Vaqué per fer-se un forat al primer equip.

En aquesta pretemporada són nou les jugadores del Juvenil A i de la demarcació de Tarragona que participen en els entrenaments del primer equip del Riudoms. L'equip del Baix Camp va destacar, d'aquesta manera, que és un centre de formació per a les joves jugadores de la demarcació que aspiren a escalar els esglaons necessaris per arribar al més alt. A més, segons apunten des de l'entitat, moltes de les jugadores porten al club des d'alevins i han crescut de la mà del club.

Les quatre jugadores tarragonines, de la mateixa manera que la resta del Juvenil A, formaran part de la dinàmica del primer equip durant l'any a l'espera per debutar a la Tercera Federació.