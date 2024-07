El CD Riudoms engega motors i incorpora tres jugadores de categoria superior

El CD Riudoms femení engega motors per preparar-se de cara la pròxima temporada. L'equip del Baix Camp tornarà a estar liderat per Lluís Vaqué i prepararà un projecte capaç de lluitar a la nova Tercera Federació. L'entitat riudomenca continua sent referent a la demarcació i, per aquest motiu, ha apostat per donar continuïtat a la banqueta aplegant talent de la casa i veterania sobre la gespa. En aquest darrer apartat, el Riudoms ha apostat fort i ha incorporat tres jugadores que l'any passat van jugar a Segona Federació: Sara Roca, Marta Zaragoza i Ascen Garcia.

Vaqué va prendre les regnes de l'equip en la recta final de la temporada. El tècnic va fer l'impossible i va aconseguir salvar la categoria a l'última jornada. La sintonia entre la direcció i l'entrenador va ser total i van decidir mantenir al tècnic al capdavant del projecte. «S'havien de canviar coses i fer un projecte sòlid. Hem d'aprendre dels errors i crec que ho hem aconseguit. Anem pel camí bo i l'objectiu és assentar les bases del futur que volen del Riudoms a Tercera Federació i també del Juvenil», va apuntar Vaqué. D'aquesta manera, l'entrenador va afegir que «hem incorporat gent al cos tècnic i buscarem reforçar-nos amb jugadores amb experiència per deixar al Riudoms a l'equip que es mereix.

En aquest sentit, l'entitat riudomenca passa de tenir 21 jugadores a 10 del bloc de l'any passat i en els pròxims dies s'acabaran d'oficialitzar les renovacions i nous fitxatges, entre aquests dos porteres i tres o quatre noies més de categoria superior. «Es manté la base de l'any passat. A més, arriben nous reforços. L'equip necessita saba nova. Jugadores amb caràcter competitiu», va destacar Vaqué. «Serà una plantilla curta que barrejarà talent d'aquí amb experiència de jugadores determinants», va afegir. L'estratègia del Juvenil és «que empenyi el primer equip» amb 10 renovacions i 10 fitxatges de jugadores amb projecció d'entrenar amb el conjunt de Tercera RFEF, segons va subratllar Vaqué.

Finalment, els primers moviments ja estan fets i són els dels fitxatges de Marta Zaragoza i Ascen Garcia, procedents de l'Elche Femenino de Segona Federació, i la de Sara Roca, davantera de l'SPA Alicante de Tercera RFEF. D'altra banda, també s'ha oficialitzat les renovacions de Núria Desca, Míriam Agirre, Marga Méndez, Mariona Casas, Clara Martínez i Amara Martínez.

Marta Zaragoza té un perfil polivalent, que es caracteritza per jugar en diverses posicions en la defensa i el mig del camp. Zaragoza té una bona sortida de pilota, sortida de pilota i una bona lectura de joc. S'espera que sigui una de les líders del projecte.

Ascen Garcia, de Crevillente, arriba a Riudoms per apuntalar la zona defensiva. Garcia pot jugar de central i al lateral dret i destaca pel seu bon posicionament sobre el camp així com la seva contundència en els duels.

Finalment, Sara Roca s'incorpora per reforçar la davantera del Riudoms. La jugadora d'Elx es caracteritza per tenir una bona definició a l'àrea rival així com el joc aeri. La darrera temporada va aconseguir 10 gols a Tercera Federació amb l'SPA Alicante.