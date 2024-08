El primer partit de pretemporada al Nou Estadi serà davant d’un rival d’entitat

Publicat per Rafa J. Larrañaga Verificat per Creat: Actualitzat:

El Nou Estadi Costa Daurada ja compta les hores perquè torni a rodar la pilota per la seva gespa. Després de dos partits jugant al Vallès Occidental, el Nàstic tornarà aquest dissabte a disputar un partit al camp de la Budellera. Ho farà en un amistós davant d’un equip de superior categoria, el CD Castellón.

Els orelluts van ser un dels cinc conjunts que van assolir l’ascens a LaLiga Hypermotion la temporada passada. I ho van fer com a líders del Grup II. Era un dels clubs més temuts de la categoria, sobretot per la seva eficaç proposta ofensiva. Va ser l’equip més golejador amb 74 gols en 38 partits. Però és que, a més, també va aconseguir extreure unes bones xifres en defensa —va encaixar 39 gols en 38 partits de lliga.

Dirigits per l’holandès Dick Schreuder, el conjunt blanc-i-negre ha aconseguit mantenir el bloc que tan bons resultats els va donar la temporada passada. A més, s’hi han afegit un seguit d’incorporacions del tot sorprenents per un equip de la categoria de plata del futbol espanyol. Dels set fitxatges que han arribat, sis són estrangers. La direcció esportiva ha explotat les opcions que hi havia a l’Eredivisie —primera divisió holandesa— i la segona divisió portuguesa. Pel que fa a les arribades, destaca el nom del lateral Jetro Willems —un jugador amb experiència a les millors lligues europees.

Amb aquest mercat estival, la plantilla del CD Castellón compta amb la presència de dotze jugadors estrangers. Una anomalia en la seva categoria.

Et pot interessar