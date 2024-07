Lluís Fàbregas presenta l’àrea esportiva del Nàstic per a la pròxima temporada

El nou president del Nàstic, Lluís Fàbregas, va presentar ahir l’àrea esportiva del club grana per a la pròxima temporada 2024-2025. El gran protagonista de l’acte va ser el director esportiu Javi Sanz. I és que el madrileny va tenir un gran pes en el darrer mercat estival, confeccionant, de la mà de Sergi Parés, una plantilla que es va quedar a pocs segons d’assolir l’ascens de categoria.

Sanz, que ja fa un any que ocupa el seu càrrec dins el club, estarà acompanyat per Sergi Parés —com a secretari tècnic—, Mia Guasch —com a màxim responsable del futbol base de competició— i Jordi Guillén —com a responsable de l’àrea social de l’escola de futbol. Fàbregas també va destacar la figura de l’entrenador de la Pobla, Manel Cazorla, ja que «està participant en les decisions de les incorporacions del filial».

El director esportiu es va encarregar de resoldre tots els dubtes al voltant del mercat de fitxatges grana. Sanz va deixar clar que «aquest any, com que hem acabat a la part alta de la classificació, la gent vol venir a Tarragona». «No tenim pressa perquè només falta polir certes coses», va recalcar el directiu.

Pel que fa a les incorporacions oficialitzades, va explicar que ja es van interessar la temporada passada pels tres jugadors provinents de Lugo, però que l’alt pressupost que tenia el conjunt gallec va esvair les opcions dels tarragonins per afrontar els fitxatges.

Sanz va definir Gorka Pérez com a un «defensa amb experiència» i a Antonio Leal com a «un perfil més jove i agressiu». De Narro va destacar el seu nivell i condicions per rendir a la mitjapunta. Finalment, el director esportiu va assegurar que té molta fe al fitxatge d’Antoñín. «Sempre l’he volgut fitxar i crec que pot rendir millor de punta que no pas de banda».

Javi Sanz no va donar pistes respecte al nombre concret d’incorporacions que falten per arribar, però va deixar clar que encara queden jugadors per recalar a Tarragona «La xifra d’incorporacions dependrà de com vagi evolucionant el mercat i de les sortides que es produeixin».

Això sí, el madrileny va confirmar que vol competitivitat a totes les posicions: «Tothom ha de tenir una competència que l’obligui a jugar millor». A més, també va assegurar que arribarà un porter per lluitar el lloc d’Alberto Varo i que s’optaria per firmar jugadors sub-23 en propietat, en lloc de portar-los en qualitat de cedits.