El calvari de la Cultural Bonavista: renúncia a l'ascens i haurà de jugar contra equips de Barcelona

Qui havia de dir a la Cultural Bonavista que la fita històrica de l'ascens a Segona Catalana amb un equip format per jugadors del barri es convertiria en uns mesos en tot un calvari. L'equip tarragoní va celebrar el darrer mes de maig l'ascens de categoria després de liderar el grup 16 de Tercera Catalana amb 64 punts, però, per motius econòmics, el club del barri tarragoní va haver de renunciar al seu premi per tornar a Tercera Catalana. Amb tot, el que havia de ser una solució senzilla, s'ha tornat en un maldecap perquè la falta de places als dos grups de Tarragona, ha fet que la Federació Catalana de Futbol enviés a la Cultural Bonavista al grup 13, on juguen els equips de l'Alt Penedès i el Garraf. Aquesta situació torna a posar el club tarragoní en tensió perquè el deixa, de nou, en una situació econòmica delicada per culpa dels desplaçaments.

Des de l'entitat tarragonina van apuntar que «vam formar un equip ple de jugadors del barri. Amics que només volien gaudir d'aquest esport sense cap tipus de benefici econòmic ni retribució. Vam realitzar una temporada espectacular, però vam renunciar a la plaça i vam comunicar a la Federació Catalana que no disposàvem de poder econòmic per participar a Segona Catalana, tot i que la situació ens dolgués». El grup de Segona Catalana ja aplega equips del Camp de Tarragona amb altres de l'Ebre i alguns de Barcelona, fet que provocava uns desplaçaments cada 15 dies que serien «insostenibles» per a un equip en el qual els jugadors no cobren. A més de la dificultat econòmica afegida d'haver de fitxar jugadors de nivell per igualar el salt de qualitat. La renúncia va entrar dins dels terminis estipulats, però l'equip tarragoní es va quedar sense grup on jugar a Tercera Catalana.

El forat que va deixar la Cultural Bonavista a Segona Catalana no es va cobrir amb un equip tarragoní, sinó amb un de Barcelona, això va provocar que no s'alliberés cap plaça a cap dels dos grups (16 i 17) que integren els equips de Tarragona. D'aquesta manera, la FCF va decidir enviar a la Cultural Bonavista al grup 13, amb els equips de l'Alt Penedès i el Garraf. De fet, entre els rivals hi figuren el Begues CF, el Capellades CF i el Sant Pere Molanta, per exemple. En definitiva, tots els equips estan a una hora o més de distància per carretera de Tarragona. «Si no tenim diners per participar a Segona Catalana, com en tindrem per jugar setmana sí setmana no al Penedès. Això l'únic que es pot aconseguir és que l'equip desaparegui, no creiem que sigui la solució», va apuntar l'entitat de Bonavista mitjançant un post a les xarxes socials.

Fonts de la Federació Catalana de Futbol apunten que «lamenten profundament» la situació viscuda i apunten que «treballem per trobar una solució canviant la plaça amb la d'un equip de Tarragona més proper a la frontera amb Barcelona». Amb tot, la tasca no serà gens fàcil.

Davant d'aquesta situació gairebé sense sortida, tenint en compte que tots els grups ja estan repartits de forma oficial, la Cultural Bonavista es planteja, fins i tot, retirar-se i no competir a la categoria. Aquest fet suposaria un descens a la Quarta Catalana, on milita el seu segon equip. Amb tot, aquesta tampoc és una solució fàcil per a la Cultural Bonavista, perquè suposaria baixar i no poder optar a l'ascens en les pròximes dues temporades.

Els jugadors del club històric de Tarragona han passat en uns mesos de tocar el cel a caure a l'infern i busquen una solució que cada dia que passa és més difícil.