La passió pel futbol manté vius dos equips a Bonavista

Més enllà del partit del Nàstic, aquest cap de setmana hi va haver un altre partit que va atraure l’atenció de tot un barri de Tarragona. El municipal de Bonavista va acollir aquest cap de setmana el derbi més esperat entre el Cultural i el Racing, els dos equips del barri.

«L’ambient és especial, com si fos una final de Copa. El germà o l’amic que mai ve a veure el partit, no es perd el derbi. A més, aquella gent del barri que li agrada el futbol, també s’apropa el dia del derbi», va destacar Pau Poblet, l’entrenador del Racing de Bonavista. De fet, així va ser. Dissabte, les grades del Municipal de Bonavista van aplegar famílies, grups d’amics, parelles i nens per presenciar el duel i van i van omplir les graderies de punta a punta. Quan l’àrbitre va xiular l’inici, es va convertir en una festa en la qual no hi va faltar ningú. Destacant per sobre de la resta, un grup d’aficionats del Cultural Bonavista van omplir l’estadi d’ambient amb banderes, megàfons i cops de bombo per animar al Bonavista, uns càntics que van arribar als dos equips per igual.

A la gespa, la intensitat també era de derbi. Sergio López, entrenador del Cultural Bonavista, ha viscut tots i cadascun dels derbis des de la fundació del Racing de Bonavista, el 2012, i va destacar que «els jugadors viuen el dia més animats. Els nois no cobren, entrenen dues o tres vegades per setmana, venen lesionats, cansats de treballar o preparats per començar la jornada laboral després del partit. També tenen les seves càrregues mentals i venen aquí per gaudir del futbol. Partits com aquests són un premi», va assenyalar López. Aquesta passió es va traslladar al camp des de l’inici del partit.

Els entrenadors Sergio López (Cultural) i Pau Poblet (Racing).Gerard Marti Roig

Els dos equips es van igualar. Tot i que el Cultural lluita a la part alta i el Racing a la baixa, aquesta diferència va ser inexistent. En el duel, la igualtat va regnar, tot i que el Cultural es va avançar aviat. Les ocasions del Racing van ser més abundants a la primera part i la graderia va lamentar per igual cada errada. Finalment, el Cultural Bonavista es va emportar el duel per 3-1. De fet, aquest tampoc va ser l’últim derbi del cap de setmana. Diumenge, els dos equips amateur de Quarta Catalana també es van enfrontar, i el duel va acabar amb victòria del Racing per 3-1.

Els jugadors Wasim Hmimou (Racing) i Adrián Quiñones (Cultural).Diari Més

Un derbi per unir al barri

Equips com el Racing i lel Cultural, de la mateixa manera que d’altres amateurs de barri i poble, s’esforcen per sobreviure cada any. «Que hi hagi derbi és bo perquè significa que estem aquí. Només cal veure les llistes de la federació. D’un any a un altre veus com molts clubs humils acaben desapareixent per falta de recursos», va lamentar Sergio López. En cas dels Bonavista, tots dos equips gaudeixen de més de dos equips amateurs, ja que també compten amb equips de formació.

Amb tot, els dos entrenadors van coincidir que «a vegades, els pares apunten als seus fills a equips d’altres barris per evitar quedar malament amb un equip o un altre». Per això, partits com aquests «estan per sobre de colors i escuts, és una festa del barri» va assegurar Poblet i serveixen per unir aficionats d’un equip i un altre i també gent del barri en un mateix punt, el camp municipal. Dissabte, Bonavista no va tenir res a envejar al Nou Estadi. Va ser una festa del futbol amateur, un futbol que sembla estar en perill d’extinció, però que els apassionats s’esforcen per sobreviure any rere any, perquè el futbol també és la seva vida i els derbis com aquests, són celebracions que s’han de protegir.