Els jugadors del Cambrils Unió es neguen a disputar l'últim partit de temporada

El Cambrils Unió es troba enmig d'una greu crisi a pocs dies de concloure la temporada. El primer equip no disputarà el partit contra la Pobla de Mafumet B, programat per aquest diumenge 9 de juny a les 18 h al camp de la Pobla, a causa d'una rebel·lió encapçalada per l'entrenador Adri Puerto amb el suport dels jugadors.

El detonant d'aquesta situació va ser la notícia que va rebre Puerto el passat dissabte, després de la derrota contra La Sénia, que el club ja havia decidit acomiadar-lo a final de temporada tal com ha publicat Revista Cambrils. A més, es va assabentar que feia temps que la directiva estava treballant amb un nou tècnic per confeccionar la plantilla de la pròxima temporada.

Dilluns, la direcció esportiva va confirmar a Puerto que no comptaven amb ell per la pròxima temporada, al·legant una manca de bona comunicació i que l'entrenador havia actuat de manera independent a principi de temporada. En sentir-se «traït i apunyalat per l'esquena», Puerto va decidir deixar d'entrenar el primer equip immediatament i així ho va comunicar als jugadors, que tampoc estaven al corrent dels plans de la junta directiva.

Els jugadors, en suport a Puerto, van decidir no entrenar durant tota la setmana i no jugar el partit d'aquest cap de setmana, recollint les seves pertinences del vestidor. Aquesta plantilla està composta majoritàriament per futbolistes locals que Puerto va reclutar per al projecte. La majoria dels jugadors han anunciat que no renovaran els seus contractes si la situació no canvia.

El club ja ha anunciat que disputarà, si cal amb jugadors de l'equip B i del juvenil, el partit contra La Pobla de Mafumet B i ha mostrat la seva visió dels fets.

El substitut d'Adri Puerto serà Jesús Benito, el mateix entrenador que va substituir Gabri Amores a finals de la temporada 20-21 i va aconseguir ascendir l'equip de Segona a Primera Catalana durant la temporada 21-22. Benito va deixar el càrrec a meitat de la temporada següent per problemes de salut.

