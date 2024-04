El CF Pobla de Mafumet cessa l'entrenador Adolfo Baines

Adolfo Baines deixa de ser entrenador de la Pobla de Mafumet. El filial grana ha decidit cessar el tècnic navarrès després d'acumular una dinàmica negativa de quatre derrotes consecutives que han deixat l'equip a tres punts del descens a la lliga Elit.

Adolfo Baines ha sigut l'entrenador del filial del Nàstic des del 2021 i ha acumulat més de 90 partits a la banqueta. Des de l'existència a la Tercera Federació, Baines ha aconseguit quedar-se en dues ocasions a les portes del play-off d'ascens amb dues setenes posicions a les temporades 2021/2022 i 2022/2023. Aquesta temporada el conjunt pobletà no ha passat el seu millor moment, sobretot a la segona volta. El filial grana va passar de competir per accedir al play-off d'ascens a caure als inferns i quedar-se a només tres punts del descens a la lliga Elit, la primera divisió catalana. En aquesta segona volta els pobletans només han sumat tres victòries en els tretze partits disputats i l'equip acumulava una ratxa de quatre derrotes consecutives.

En els pròxims dies s'espera l'anunci del seu relleu que acabarà els quatre partits restants d'aquesta la temporada per intentar consolidar la permanència a la categoria. Tot i que no és oficial, tot apunta que hi haurà promoció interna i pujarà l'actual tècnic del Juvenil A, Alex Accensi.

Adolfo Baines ha estat vinculat durant molts anys a l'entitat grana. Primer com a porter la temporada 1999/2000 i després com a part del cos tècnic del Nàstic des del 2011 fins al 2016 destacant especialment com a segon entrenador de Vicente Moreno, una etapa en la qual, fins i tot, va dirigir algun partit del primer equip des de la banqueta quan Moreno va ser expulsat. Com a entrenador, a banda de la Pobla de Mafumet va entrenar l'IC D'Escaldes de la lliga andorrana.

Des de l'entitat assenyalen que «agraïm a Adolfo Baines la professionalitat, el compromís, la dedicació i el tracte sempre positiu i propè que ha mostrat sempre a l'entitat i li desitgem les millors de les sorts en el futur més immediat, tant en l'àmbit personal com professional».