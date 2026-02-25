BÀSQUET
L’Ibersol CBT incorpora l’aler-pivot Mohamed Issouf
El jugador arriba procedent del Class Sant Antoni Eivissa de la Segona FEB
L’Ibersol CBT ha tancat la incorporació de l’aler-pivot Mohamed Issouf, un jugador interior de 20 anys i 2,02 d’alçada que pot alternar les posicions de 4 i de 5. Issouf té la nacionalitat de Costa d’Ivori i va ser internacional per aquest país en categories inferiors. Fins ara, aquesta temporada ha militat al Class Sant Antoni d’Eivissa de la Segona FEB. Abans s’havia format a l’Elite-2 U21 del bàsquet francès, on defensant la samarreta del Vichy va tenir unes mitjanes de 7,6 punts i 6,1 rebots per partit.
L’entrenador de l’Ibersol CBT, Toni Larramona, ha valorat positivament un fitxatge que «ens ha de servir per tenir una peça més a la rotació interior». «Buscàvem un jugador amb ganes de créixer que ens aporti intimidació i molt treball defensiu i en el rebot», remarca Larramona, que afegeix que «també esperem que pugui créixer a nivell ofensiu, ja que és un jugador jove amb molt potencial».
Mohamed Issouf ja és a Tarragona i s’incorporarà immediatament als entrenaments de l’equip del Serrallo. Issouff estarà disponible per debutar ja aquest diumenge en la visita que l’Ibersol CBT farà a la pista del Sant Cugat.