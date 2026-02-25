Diari Més
El govern espanyol publica al web de la Moncloa els documents desclassificats del 23-F

L’Ibersol CBT incorpora l’aler-pivot Mohamed Issouf

El jugador arriba procedent del Class Sant Antoni Eivissa de la Segona FEB

Mohamed Issouf s'ha format al bàsquet francès.

L’Ibersol CBT ha tancat la incorporació de l’aler-pivot Mohamed Issouf, un jugador interior de 20 anys i 2,02 d’alçada que pot alternar les posicions de 4 i de 5. Issouf té la nacionalitat de Costa d’Ivori i va ser internacional per aquest país en categories inferiors. Fins ara, aquesta temporada ha militat al Class Sant Antoni d’Eivissa de la Segona FEB. Abans s’havia format a l’Elite-2 U21 del bàsquet francès, on defensant la samarreta del Vichy va tenir unes mitjanes de 7,6 punts i 6,1 rebots per partit.

L’entrenador de l’Ibersol CBT, Toni Larramona, ha valorat positivament un fitxatge que «ens ha de servir per tenir una peça més a la rotació interior». «Buscàvem un jugador amb ganes de créixer que ens aporti intimidació i molt treball defensiu i en el rebot», remarca Larramona, que afegeix que «també esperem que pugui créixer a nivell ofensiu, ja que és un jugador jove amb molt potencial».

Mohamed Issouf ja és a Tarragona i s’incorporarà immediatament als entrenaments de l’equip del Serrallo. Issouff estarà disponible per debutar ja aquest diumenge en la visita que l’Ibersol CBT farà a la pista del Sant Cugat.

