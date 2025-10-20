Diari Més

Bàsquet

L’Ibersol CBT conquereix la pista del Sa Real d’Eivissa (75-82)

Els de Toni Larramona sumen la segona victòria de la temporada

Els jugadors del CBT rebent les instruccions del tècnic Toni Larramona.

Els jugadors del CBT rebent les instruccions del tècnic Toni Larramona.Guillo Dehon

Redacció Redacció
Publicat per
Redacció

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

L’Ibersol CBT va aconseguir sumar ahir una important victòria, la segona de la temporada en tres partits, a la pista del Sa Real Instalaciones Arevalo d’Eivissa. El conjunt entrenat per Toni Larramona va dominar el partit des de l’inici i es van arribar a posar 25 punts amunt, tot i que l’actuació estel·lar de l’exACB, Nacho Martín —el millor dels locals amb 21 punts i 14 rebots—, va fer patir els tarragonins fins a gairebé l’últim minut. El gallec Dani Stefanuto, amb 21 punts, va tornar a liderar els del Serrallo, que van completar un partit molt seriós, mostrant capacitat per a gestionar un marcador que sempre van tenir a favor.

Els primers minuts eren ja de domini blau amb dues consignes clares: intensitat defensiva i joc interior. Les pilotes recuperades permetien cistelles fàcils en transició i, en atac estàtic, Loras i Senghor imposaven la seva llei a la pintura. El primer quart va acabar amb un 1524 a favor del CBT. La intensitat física dels tarragonins semblava esgotar, de mica en mica, la resistència local. Les bones accions d’Aleix Blàzquez, Stefanuto, Buscail i Iker Fernández posaven el 35-48 al marcador en el descans. 

L’Ibersol CBT començava fort el tercer quart, estirant l’avantatge amb un triple d’Adri Duch. Els locals, però, van reaccionar i van reduir el forat a 12 punts, encara amb 2 minuts de quart per endavant. En l’última possessió, un cop de caràcter del capità David Fernàndez permetia recuperar una certa tranquil·litat amb el 61-73. Un parcial de 4-0 en començar el període definitiu posava els eivissencs a només 8 punts, però els de Toni Larramona mantenien la serenitat i recuperaven els 14 de distància a només 7 minuts per al final. 

Els tarragonins administraven la renda amb possessions llargues i mantenint la intensitat defensiva, la clau del partit, que va acabar 75-82 per a un CBT que es consolida a la part alta de la classificació.

tracking