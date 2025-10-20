Bàsquet
L’Ibersol CBT conquereix la pista del Sa Real d’Eivissa (75-82)
Els de Toni Larramona sumen la segona victòria de la temporada
L’Ibersol CBT va aconseguir sumar ahir una important victòria, la segona de la temporada en tres partits, a la pista del Sa Real Instalaciones Arevalo d’Eivissa. El conjunt entrenat per Toni Larramona va dominar el partit des de l’inici i es van arribar a posar 25 punts amunt, tot i que l’actuació estel·lar de l’exACB, Nacho Martín —el millor dels locals amb 21 punts i 14 rebots—, va fer patir els tarragonins fins a gairebé l’últim minut. El gallec Dani Stefanuto, amb 21 punts, va tornar a liderar els del Serrallo, que van completar un partit molt seriós, mostrant capacitat per a gestionar un marcador que sempre van tenir a favor.
Els primers minuts eren ja de domini blau amb dues consignes clares: intensitat defensiva i joc interior. Les pilotes recuperades permetien cistelles fàcils en transició i, en atac estàtic, Loras i Senghor imposaven la seva llei a la pintura. El primer quart va acabar amb un 1524 a favor del CBT. La intensitat física dels tarragonins semblava esgotar, de mica en mica, la resistència local. Les bones accions d’Aleix Blàzquez, Stefanuto, Buscail i Iker Fernández posaven el 35-48 al marcador en el descans.
L’Ibersol CBT començava fort el tercer quart, estirant l’avantatge amb un triple d’Adri Duch. Els locals, però, van reaccionar i van reduir el forat a 12 punts, encara amb 2 minuts de quart per endavant. En l’última possessió, un cop de caràcter del capità David Fernàndez permetia recuperar una certa tranquil·litat amb el 61-73. Un parcial de 4-0 en començar el període definitiu posava els eivissencs a només 8 punts, però els de Toni Larramona mantenien la serenitat i recuperaven els 14 de distància a només 7 minuts per al final.
Els tarragonins administraven la renda amb possessions llargues i mantenint la intensitat defensiva, la clau del partit, que va acabar 75-82 per a un CBT que es consolida a la part alta de la classificació.