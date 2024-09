El CB Salou s'imposa al CBT i accedeix a la final de la Lliga Catalana (72-80)

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L'OCA Global CB Salou va imposar la seva llei en el derbi contra l'Ibersol CB Tarragona i aconsegueix accedir a la final d'aquest divendres contra la UE Mataró després de vèncer per 72-80. Als tarragonins els hauria valgut una derrota per 5 punts, però els 8 que ha reflectit el marcador classifiquen els salouencs per l’average, després del triple empat entre els dos equips de la demarcació i el Santfeliuenc. Els locals, amb les baixes de Boe Nguidjol i Josep Fermí Cera, no han fet un bon partit i, tot i que el treball defensiu els ha donat opcions, finalment la consistència del Salou els ha permès assolir l’avantatge de punts que necessitaven per jugar la final de demà dissabte davant el Mataró.

El Salou agafava la iniciativa ja en els primers minuts amb un atac molt incisiu liderat per un inspirat Iker Montero que coincidia amb el desencert dels locals en aquests primers compassos (5-11 al minut 4). Pels del Serrallo, només l’escorta nord-americà AJ Plitzuweit, amb dos triples i una safata, es mostrava encertat de cara a cistella. No era suficient per donar el tomb a un marcador que el Salou ha sabut defensar fins al final del quart: 16-22 per als de la capital de la Costa Daurada, molt més afinats, especialment des de la línia de tres punts.

Amb la diferència estabilitzada en els 6 punts -justament el límit que donava la classificació al Salou- els de Borja Comenge mica en mica trobaven la seva identitat defensiva amb molta pressió sobre el jugador amb pilota i a les línies de passada. Aquesta energia s’encomanava al joc ofensiu, tot i que l’encert de cara a cistella no acabava d’aparèixer. Un triple del jugador del sènior B, Iker Fernández, igualava el partit a 24 al minut 3 del quart. Però un 3+1 de Juan Pedro Jiménez, el millor dels visitants en aquesta fase del partit, i el domini del rebot dels de Jesús Muñiz tornava a obrir una escletxa que s’estirava fins als 6 punts (27-33 al minut 6). Sense grans exhibicions ofensives, els locals eixugaven la diferència en els últims minuts de la primera part i una safata de David Fernández deixava un 36-37 amb tot obert de cara al segon temps.

Un triple de Victor Aguilar obria les hostilitats al segon minut del tercer quart. L’Ibersol CBT seguia sense continuïtat en atac i Montero tornava a castigar des dels 6,75: 38-45 al minut 3. L’antídot dels locals venia des de la defensa i el premi era posar-se per davant al marcador per primer cop en tot el partit després de 6 punts consecutius d’Adrià Trouvé (46-45 al minut 5). El Salou ho capgirava en tornar del temps mort amb un parcial de 0-7 que tornava a trencar l’aler d’El Vendrell amb un 2+1 (49-52 a 3 minuts per al final). Els percentatges del Salou baixaven i Ousmane N’Dour resolia al pal baix per acostar el seu equip a només un punt. El quart es tancava amb 51-54 després d’un tir a mitja distància d’Iker Montero.

Un tir lliure per tècnica de Plitzuweit encetava el període definitiu. L’escorta nord-americà seguia sumant des de la línia de personal però l’atac blau no fluïa. El pivot Santana completava un 2+1 que tornava a posar el marcador al límit: 5 amunt per al Salou. Dos contracops seguits finalitzats pels dos homes grans del CBT, Kristensen i Garcia, donaven una certa tranquil·litat als locals, però el partit estava boig, hi havia nervis i els errors se succeïen als dos bàndols. Així les coses, una esmaixada d’Ousmane N’Dour, també a la carrera, i un triple del capità David Fernández signaven la reacció dels del Serrallo, que tornaven a posar-se un punt per sota a falta de 5 minuts (63-64). Tornant del temps mort, Aragonès encertava des del triple, primer, i amb una esmaixada estratosfèrica, després, tornant a posar la diferència molt a prop dels 6 punts fatídics i que, finalment, aconseguia a 1:20 per al final (67-73). Trouvé fallava dos tirs lliures en el pitjor moment i Iker Montero clavava una ganivetada al cor dels del Serrallo ja amb només 50 segons per davant: 67-75 i la final a tocar per al Salou. N’Dour retallava després d’un rebot ofensiu, però Montero tornava a resoldre en l’atac següent complicant encara més les opcions per a l’equip de Borja Comenge (69-77 a falta de 27 segons).

El triple d’Álvaro Fernández Mena no entrava i Aguilar no perdonava des del tir lliure (69-79). Adrià Duch encertava des dels 6,75 ja a la desesperada a 12 segons, però el Salou sabia defensar l’avantatge en els últims compassos i es classificava per a la final de dissabte.