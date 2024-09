El CB Tarragona i el CB Salou lluiten per un bitllet per a la final de la Lliga Catalana

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ibersol CB Tarragona i l’OCA Global CB Salou disputen avui a les 20.30 h al pavelló del Serrallo el primer derbi de la temporada. Els dos equips es juguen un bitllet per a la gran final de la Lliga Catalana, un esdeveniment que també tindrà el mateix escenari i que es jugarà demà dissabte de la mà de la final de la Lliga Catalana Femenina 2.

Un derbi sempre és especial i aquest serà el primer entre el tècnic del CBT Borja Comenge i el nou projecte tarragoní contra el reforçat CB Salou de Jesús Muñiz. Comenge va destacar que «serà la meva primera experiència i penso que serà un partit molt exigent que ens ha d’ajudar a continuar creixent». D’altra banda, Muñiz va assenyalar que «és una bona posada a punt de cara a l’inici de lliga. Podem posar més incís en els mecanismes del nostre joc i consolidar-los».

El tècnic del CB Salou Jesús Muñiz amb els seus jugadors durant el partit de dimarts de la Lliga Catalana.Arnau Montreal

En aquesta pretemporada, els tarragonins acumulen bons resultats i bones sensacions amb tres victòries i una derrota. En aquests duels han tingut espai per brillar diferents jugadors. En el darrer, van ser els interiors Luis Garcia i David Kristensen van ser els més destacats amb 13 i 14 punts i 7 i 8 rebots cadascú. Precisament, s’espera que aquests dos tornin a tenir un paper important en el derbi. Segons va apuntar Comenge, les claus del partit passen per «imposar el nostre ritme defensiu i, sobretot, guanyar el partit del rebot. Crec que la capacitat rebotejadora és una de les fortaleses del Salou aquesta temporada. A més, també són dos aspectes que volem ser bons durant tot el curs, no només demà».

En aquesta lluita sota la cistella, els blaus se les veuran contra els reforçats Juanjo Santana i l’excebetista Kristian Mendes. El darrer dimarts, en la lliga catalana, van ser dos dels millors jugadors del quadre salouenc. Santana va brillar especialment per guanyar tots i cadascun dels duels a la pintura sumant 9 rebots i 17 punts.

Els salouencs arriben al duel en un alt ritme competitiu. En deu dies han jugat un total de quatre partits, dos d’ells molt exigents contra equips de superior categoria. Muñiz va apuntar que «vam notar que per aquest motiu ens va faltar una mica d’energia a la segona part el darrer dimarts. Però hem jugat contra equips d’alt nivell i ens ha donat ritme de competició, que és el que busquem en pretemporada». En aquest sentit, la clau per al partit per a Muñiz és «mirar-nos a nosaltres mateixos. Hem de fer un pas endavant en defensa i centrar-nos en les nostres capacitats, sense pensar en el rival».

En el derbi també hi haurà absències. El base Víctor Aguilar, peça crucial del Salou, serà baixa per lesió. A més, està el dubte de CJ Barksdale, que no va jugar dimarts per molèsties físiques. Pel que fa al CBT, Boe Nguidjol és baixa confirmada i es perdrà un derbi que, tot i les noves peces, tindrà la intensitat de sempre.