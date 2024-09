El Tizona Burgos no té pietat i supera el CB Salou (42-95)

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

L’OCA Global CB Salou no va poder contenir el Tizona Burgos i va patir una contundent derrota per 42-95 en el segon partit de la Copa España. A diferència del duel del darrer dimecres, els blaus no van estar tan encertats de cara a la cistella i no van poder mantenir el ritme del Tizona Burgos.

Els de Jesús Muñiz van tornar a ser víctimes del format de la Copa España. Aquesta competició de nova creació barreja en un mateix grup dos equips de Primera FEB amb tres de Segona FEB. A banda, només es classifica per a la següent ronda el primer de cada grup, així que aconseguir una bona diferència de punts és clau en cas d’empat.

Després d’uns primers minuts sense anotació, el Tizona Burgos es va encarregar d’obrir la llauna. Primer, sent superiors en el rebot per assegurar la primera cistella, segon, sumant intensitat en defensa per pispar pilotes en les possessions del Salou i, finalment, executant des de la línia de tres per establir un parcial de 0-11. Era un cop molt dur des d’un inici, però el Salou va contestar mitjançant Juanpe Jiménez i uns tirs lliures de Víctor Aguilar. Per cada punt que assolia el CB Salou, el Burgos castigava amb dues o tres cistelles més. De fet, amb dos parcials de 8 i 6 punts va acabar el primer quart amb una distància de 9-25.

A l’entrada del segon quart, el CB Salou va tornar a tenir dificultats per anotar. La manca d’encert la castigava el Burgos amb un domini absolut dels rebots. A més, en la lluita des de la línia de tres, els visitants es van mostrar més afilats. De fet, amb un triple final de Lobo, el Burgos va enviar el partit al descans amb un 17-47 a l’electrònic, una diferència vertiginosa.

A l’entrada del tercer quart el CB Salou es va reagrupar. Les accions defensives de Kristian Mendes i CJ Barksdale van contenir els atacs rivals i Iker Montero va encapçalar la puntuació per tancar el quart més igualat dels quatre. Finalment, el Burgos va tancar el duel amb un contundent últim període per posar el 42-95 final.