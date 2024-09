El CB Salou de Jesús Muñiz vol continuar fent història a Segona FEB

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

La darrera temporada de l’OCA Global CB Salou va ser històrica. En el segon any a Segona FEB –antiga LEB Plata– va participar en el play-off d’ascens a LEB Or, una fita que no es vol quedar en anècdota. Jesús Muñiz torna a les regnes de l’equip per continuar el projecte.

L’any passat, va haver-hi una renovació total amb només tres renovacions i vuit fitxatges, però enguany ha sigut tot el contrari. L’entitat salouenca s’ha centrat en renovar tot el bloc de jugadors que van completar la gran darrera temporada. Iker Montero, CJ Barksdale i Adrià Aragonès són els que més temps porten a l’equip i aquests estan acompanyats de Víctor Aguilar, Emilio Martínez, Pablo Aso i Oliver Bieshaar.

Pel que fa a les incorporacions, el CB Salou ha sumat jugadors de gran qualitat amb Juanjo Santana, internacional de bàsquet 3x3 i provinent de Primera FEB i l'aler que va assolir l'ascens amb el Cartagena Juanpe Jiménez. Als dos també s'ha sumat talent jove com Kristian Mendes, exjugador del CBT i Edgar Moure, el morellenc que prové del filial del Barça.

A l’equip també hi ha hagut dues baixes importants. El tirador Antón Bouzán va marxar al CB Sant Antoni mentre que el crack Isaac Mayo va agafar les maletes cap a la LEB Or. «Molts equips van preguntar per ell a l’hivern. Era una cosa que havia de passar. Ara busquem nous perfils per suplir les baixes mentre que també esperem que la resta de l’equip faci un pas endavant», va destacar Muñiz.

Pel que fa a les noves incorporacions, l’entrenador va apuntar que «busquem un equip compensat, que pugui mantenir un estil de joc similar al que ja hem anat treballant. Necessitem gent que estigui disposada a l’esforç que requereix aquest repte. Els resultats de l’any passat s’aconsegueixen amb una bona ètica de treball i constància».

La darrera temporada va ser Iker Montero qui va mostrar el seu potencial. Enguany, el tècnic va assenyalar els casos dels joves Pablo Aso, Adrià Aragonès i Oliver Bieshaar. D’altres, com és el cas de Víctor Aguilar, continuaran agafant més pes a l’equip. En definitiva, però, Muñiz vol aconseguir que sigui la força del grup la que mogui el joc de l’equip, de la mateixa manera que va passar l’anterior temporada.

Després dels resultats, mantenir el bloc no era gens fàcil. Més d’un jugador va rebre ofertes d’altres equips, però la majoria van decidir quedar-se. «Que confiïn en jugar un any més al Salou diu molt del projecte. Sempre descric el CB Salou com un club humil i ambiciós, ho tenim molt difícil a l’hora de competir amb la resta, però que la gran part de jugadors continuïn indica que s’estan fent les coses bé», va subratllar Muñiz.

L’objectiu d’aquesta temporada es manté ambiciós. El CB Salou vol continuar fent passes endavant i enguany no es farà enrere. Amb tot, Muñiz es va mostrar cautelós: «Aquesta categoria és molt canviant. Els equips no tenen res a veure quan comencen i quan acaben. Així que el que hem de fer és ser constants».

L’any passat aquesta va ser una de les seves virtuts. El CB Salou no va haver de fer cap moviment a l’hivern i el grup va tenir temps per continuar creixent. La temporada d’enguany serà més dura. A banda de la Segona FEB, l’OCA Global CB Salou haurà de competir la Copa Espanya. Les dues competicions s’entrellaçaran, però els de Jesús Muñiz estan preparats.