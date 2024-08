El CBT dona el tret de sortida a la campanya d’abonaments per a la temporada 2024-2025

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Club Bàsquet Tarragona va donar el tret de sortida ahir a la nova campanya de captació d’abonats per a la pròxima temporada 2024-2025. Enguany, s’ha posat el focus en el primer equip masculí, que tornarà a competir a Segona FEB —l’antiga LEB Plata—.

Sota el lema Al Serrallo fem vibrar Tarragona, la iniciativa busca fer créixer la massa social del club gràcies al gran reclam que suposa l’Ibersol CBT i el projecte que, amb l’entrenador Borja Comenge al capdavant, ha aconseguit construir aquest estiu.

Els abonaments per a tots els partits de l’Ibersol CBT són de tres categories per a les quatre zones del Pavelló Municipal del Serrallo, amb preus per al públic general de 130 euros, 115 euros i 80 euros. La campanya contempla importants descomptes per a jubilats —amb preus de 70 euros, 62,50 euros i 45 euros— i per als menors de 15 anys —amb 25 euros com a preu únic—.

L’objectiu que es marca el club per aquesta nova campanya és pujar dels 1.200 socis que va assolir el curs passat fins als 1.500. L’abonament es podrà estrenar en el primer partit del curs de la Segona FEB al Serrallo, que serà el dissabte 5 d’octubre davant del Sol Gironès Bisbal Bàsquet.

La presidenta del Club Bàsquet Tarragona, Núria Grados, va reiterar que «una de les motivacions per tornar a la Segona FEB és el gran ambient que vam tenir al Serrallo la temporada passada, gràcies al nivell del bàsquet que s’hi va poder veure». Enguany, ho té clar: «Amb aquesta campanya de captació de nous abonats volem repetir-ho i millorar-ho, tenir el nostre pavelló ple cada dia de partit i convertir-lo en un fortí», va explicar.

La presidenta es va mostrar satisfeta amb el nivell de la plantilla i dels jugadors que ha incorporat la direcció esportiva aquest estiu: «pensem que hem pogut fer un equip atractiu i amb garanties per aconseguir bons resultats i que sigui un bon aparador per als jugadors i jugadores de les categories de formació, consolidant així el nostre projecte de club».

Et pot interessar