El CBT completa una plantilla prometedora per competir

L’Ibersol CB Tarragona ja té als onze protagonistes d’aquesta temporada. L’era Borja Comenge comença avui amb els primers entrenaments, però no serà fins al pròxim dilluns quan tota la plantilla s’unirà sota les ordres del tècnic lleidatà per afrontar el repte de la Segona FEB.

Després de la dura darrera temporada, el club blau ha completat una plantilla competitiva assegurant les peces que van funcionar el darrer curs i sumant-ne de noves que complien els requisits de Comenge. El darrer en arribar i completar la llista d’onze jugadors és Ousmane N’dour.

El pivot senegalès continua fent de Tarragona casa seva i, enguany, tindrà de nou l’oportunitat de brillar com sempre ho ha fet al Serrallo. El senegalès, juntament amb el capità David Fernández i el tirador Adrià Duch seran els autèntics veterans de l’equip i els jugadors amb més temporades de blau al darrere.

D’altra banda, peces que van ajudar a millorar la plantilla l’any passat, com Boe Nguidjol i el nord-americà AJ Plitzuweit també han renovat. Finalment, els joves Fermí Cera, Álvaro Mena i Luís Garcia arriben a Tarragona amb ganes de millorar. Kristensen i Matt Treacy arriben per posar l’experiència i el talent contrastat, el primer en el joc interior i el segon com a tirador, amb la possibilitat de jugar com ala-pivot.

Finalment, l’esperit tarragoní el posa Adrià Trouvé. L’exjugador del CB Valls tindrà la seva oportunitat a la Segona FEB després de destacar a la lliga EBA. Ara, comença la preparatòria per afrontar una temporada en el qual l’objectiu no deixa de ser la permanència a la categoria.

